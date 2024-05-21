ASML может отключить станки для чипов на Тайване в случае ввода войск КНР
Нидерландская ASML и тайваньская TSMC могут вывести из строя «самые сложные в мире» станки для производства микросхем в случае вторжения Китая в Тайвань, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники.
Издание сообщает, что вопрос возможности противостояния КНР в случае вторжения в Тайвань был центральным в ходе недавних переговоров между американскими властями и их коллегами из Нидердландов и Тайваня.
По словам двух собеседников агентства, компания ASML заверила нидерландских чиновников в своей способности «удаленно отключить оборудование» по производству микросхем, о чем было сообщено представителям США. Нидерланды также провели моделирование гипотетического вторжения, чтобы лучше оценить риски.
По данным Bloomberg, потенциальное дистанционное отключение может затронуть оборудование ASML, которое работает с глубоким ультрафиолетом (EUV). EUV используют высокочастотные световые волны для печати самых маленьких транзисторов микросхем. ASML является основным поставщиком такого вида продукции для TSMC – одного из мировых лидеров среди производителей полупроводников.
2 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что тайваньский вопрос является главной красной чертой в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать. Глава Китая отметил, что КНР не будет мириться с сепаратисткой деятельностью сил за независимость Тайваня, а также с потворством ей извне.
20 мая президент Тайваня Лай Циндэ в своей инаугурационной речи призвал материковый Китай к диалогу. Он добавил, что в вопросах демократии и свободы Тайвань не идет на уступки, а Китай должен прекратить политическое и военное запугивание острова, взяв на себя глобальную ответственность за мир и стабильность в регионе.