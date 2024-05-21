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ASML может отключить станки для чипов на Тайване в случае ввода войск КНР

Ведомости

Нидерландская ASML и тайваньская TSMC могут вывести из строя «самые сложные в мире» станки для производства микросхем в случае вторжения Китая в Тайвань, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники.

Издание сообщает, что вопрос возможности противостояния КНР в случае вторжения в Тайвань был центральным в ходе недавних переговоров между американскими властями и их коллегами из Нидердландов и Тайваня.

По словам двух собеседников агентства, компания ASML заверила нидерландских чиновников в своей способности «удаленно отключить оборудование» по производству микросхем, о чем было сообщено представителям США. Нидерланды также провели моделирование гипотетического вторжения, чтобы лучше оценить риски.

По данным Bloomberg, потенциальное дистанционное отключение может затронуть оборудование ASML, которое работает с глубоким ультрафиолетом (EUV). EUV используют высокочастотные световые волны для печати самых маленьких транзисторов микросхем. ASML является основным поставщиком такого вида продукции для TSMC – одного из мировых лидеров среди производителей полупроводников.

Тайваньская компания TSMC по итогам 2023 г. впервые стала крупнейшим в мире по выручке производителем полупроводников. Выручка TSMC в 2023 г. составила $69,3 млрд, Intel – $54,23 млрд, Samsung Electronics – $50,99 млрд.

2 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что тайваньский вопрос является главной красной чертой в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать. Глава Китая отметил, что КНР не будет мириться с сепаратисткой деятельностью сил за независимость Тайваня, а также с потворством ей извне. 

20 мая президент Тайваня Лай Циндэ в своей инаугурационной речи призвал материковый Китай к диалогу. Он добавил, что в вопросах демократии и свободы Тайвань не идет на уступки, а Китай должен прекратить политическое и военное запугивание острова, взяв на себя глобальную ответственность за мир и стабильность в регионе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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