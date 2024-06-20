Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер объявил о создании конкурирующего ИИ-стартапа
Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер запустил ИИ-стартап Safe Superintelligence (SSI) Inc., который позиционирует себя первой в мире лабораторией с «безопасным суперинтеллектом». Об этом сообщает Financial Times.
Суцкевер стал соучредителем стартапа вместе с бывшим сотрудником OpenAI Дэниелом Леви и ИИ-инвестором и предпринимателем Дэниелом Гроссом, который работал партнером в Y Combinator, стартап-инкубаторе Кремниевой долины, которым раньше руководил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.
В соцсети X трио заявило, что разработка безопасного суперинтеллекта – типа машинного интеллекта, который может превзойти когнитивные способности человека, – является «единственной целью» компании. Они добавили, что компания не будет обременена требованиями инвесторов о доходах.
Изначально у OpenAI была схожая с SSI миссия. В 2015 г. компания была создана как некоммерческая исследовательская лаборатория для разработки сверхразумного ИИ, который принесет пользу человечеству. Хотя Альтман и утверждает, что эта миссия по-прежнему остается главным принципом OpenAI, под его руководством компания превратилась в быстрорастущий бизнес, отмечает FT.
Суцкевер и соучредители заявили, что «единый фокус SSI не отвлекается на накладные расходы руководства или циклы создания продуктов», а ее бизнес-модель означает, что безопасность, надежность и прогресс изолированы от краткосрочного коммерческого давления. Штаб-квартира компании будет располагаться как в Пало-Альто, так и в Тель-Авиве.
Суцкевер покинул OpenAI в мае после затяжного конфликта с Альтманом. В ноябре 2023 г. Суцкевер был одним из инициаторов увольнения Альтмана. Решение было принято советом директоров, в качестве причины увольнения Альтмана руководство компании назвало недостаточную искренность и открытость в коммуникации. После увольнения Альтмана сотни сотрудников OpenAI подписали письмо с требованием отставки совета директоров и возвращения гендиректора в компанию. Альтман был уволен 17 ноября, но уже 22 ноября стало известно о его возвращении в OpenAI в качестве генерального директора с новым советом директоров. В марте, после проведения юридической проверки, Альтману было разрешено вернуться в совет директоров OpenAI.
OpenAI была основана в 2015 г. как некоммерческая организация (НКО). Для привлечения финансирования позже было принято решение реструктурировать ее. Так появилась дочерняя компания OpenAI Global, которая могла привлекать капитал. При этом возможная прибыль инвесторов «дочки» ограничивались. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск также был одним из основателей OpenAI, но в 2018 г. он покинул проект. Компания разработала нейросеть ChatGPT, которая начала работу в ноябре 2022 г.