Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер объявил о создании конкурирующего ИИ-стартапа

Суцкевер покинул OpenAI в мае после затяжного конфликта с Альтманом. В ноябре 2023 г. Суцкевер был одним из инициаторов увольнения Альтмана. Решение было принято советом директоров, в качестве причины увольнения Альтмана руководство компании назвало недостаточную искренность и открытость в коммуникации. После увольнения Альтмана сотни сотрудников OpenAI подписали письмо с требованием отставки совета директоров и возвращения гендиректора в компанию. Альтман был уволен 17 ноября, но уже 22 ноября стало известно о его возвращении в OpenAI в качестве генерального директора с новым советом директоров. В марте, после проведения юридической проверки, Альтману было разрешено вернуться в совет директоров OpenAI.