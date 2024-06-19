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FT: Google и OpenAI усилили проверку персонала из-за «угрозы китайского шпионажа»

Ведомости

Google, OpenAI и другие компании Кремниевой долины усилили проверку персонала и соискателей на вакансии в связи с обеспокоенностью властей США насчет шпионажа в пользу Китая. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что усиление мер безопасности связано с опасениями, что скомпрометированные работники будут использованы иностранными правительствами для доступа к интеллектуальной собственности и данным компаний. В последние два года число предупреждений американских властей об угрозе китайского шпионажа возросло.

По словам исполнительного директора Palantir Алекса Карпа, который является подрядчиком оборонной промышленности США по анализу данных, китайский шпионаж за американскими технологическими компаниями был «огромной проблемой». Особенно этот вопрос касался производителей корпоративного программного обеспечения, крупных языковых моделей и систем вооружения.

«У нас умные противники. Наши враги – это древние культуры, борющиеся за свое выживание не только сейчас, но и в течение следующей тысячи лет», – подчеркнул Карп.

22 апреля правоохранительные органы Германии задержали трех граждан ФРГ по подозрению в связях со спецслужбами Китая. По данным генпрокуратуры страны, подозреваемые сотрудничали с разведкой КНР до июня 2022 г. и нарушили закон о внешней торговле. Один из них «собирал в ФРГ информацию об инновационных технологиях, которые можно использовать в военном деле» для китайского заказчика, которым якобы был представитель разведки.

В этот же день полиция Великобритании обвинила двух мужчин в шпионаже в пользу Китая. Один из них работал научным сотрудником в британском парламенте у видного законодателя от правящей Консервативной партии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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