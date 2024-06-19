FT: Google и OpenAI усилили проверку персонала из-за «угрозы китайского шпионажа»

22 апреля правоохранительные органы Германии задержали трех граждан ФРГ по подозрению в связях со спецслужбами Китая. По данным генпрокуратуры страны, подозреваемые сотрудничали с разведкой КНР до июня 2022 г. и нарушили закон о внешней торговле. Один из них «собирал в ФРГ информацию об инновационных технологиях, которые можно использовать в военном деле» для китайского заказчика, которым якобы был представитель разведки.