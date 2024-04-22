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В ФРГ задержаны трое человек по подозрению в связи со спецслужбами Китая

Ведомости

Правоохранительные органы Германии задержали трех граждан ФРГ по подозрению в связях со спецслужбами Китая, сообщается на сайте генеральной прокуратуры страны.

Хервига Ф., Ину Ф. и Томаса Р. задержали на основании судебного ордера от 17 апреля 2024 г. У них дома и на рабочих местах были проведены обыски.

По данным генпрокуратуры, подозреваемые сотрудничали с разведкой КНР до июня 2022 г. и нарушили закон о внешней торговле. Один из задержанных «собирал в ФРГ информацию об инновационных технологиях, которые можно использовать в военном деле» для китайского заказчика, которым якобы был представитель разведки, говорится в сообщении.

Подозреваемый Томас Р. для выполнения заказа обратился за услугами зарегистрированной в Дюссельдорфе фирмы. Владельцы компании Хервиг и Ина Ф. помогли ему установить контакт с представителями научного сообщества Германии для дальнейшего сотрудничества.

«На первом этапе сотрудничество подразумевало подготовку исследования для китайского заказчика о производстве запчастей для станков, которые также важны для работы корабельных двигателей», – отмечает генпрокуратура ФРГ.

За китайским подрядчиком стоял сотрудник MSS, от которого Томас Р. получал задания. Проект финансировался китайскими государственными структурами. Трое подозреваемых также без разрешения вывезли в Китай специальную лазерную установку. На момент задержания обвиняемые вели переговоры о дальнейших исследовательских проектах, которые могли бы быть полезны для расширения морской боевой мощи Китая.

Немецкий журнал Der Spiegel 18 апреля сообщил, что в Байройте (Бавария) специальная полиция арестовала двух предполагаемых агентов, которые, как утверждается, планировали диверсионные операции в Германии по заданию российских спецслужб.

В этот же день посольство России потребовало от Германии обеспечить консульский доступ к задержанным по подозрению в шпионаже, если они действительно являются российскими гражданами.

Главным обвиняемым является 39-летний русский немец Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его, в частности, в агентурной деятельности в диверсионных целях, а также в нанесении на карту военных объектов. По данным следствия, Дитер С. обсуждал диверсионные операции в Германии со связными из российских спецслужб с октября 2023 г. Мужчина якобы согласился совершать поджоги и взрывы на объектах военной инфраструктуры, оборонных предприятиях, промышленных объектах и на маршрутах перевозки военных грузов. Конечной целью планируемых атак, как утверждается, был подрыв поддержки Украины со стороны Германии.

Предполагаемому шпиону якобы помогал 37-летний русский немец Александр Дж., которого федеральная прокуратура теперь также обвиняет в агентурной деятельности.

В генпрокуратуре ФРГ сообщили, что Дитер. С. и Александр Дж. были арестованы судом 17 апреля.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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