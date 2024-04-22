В ФРГ задержаны трое человек по подозрению в связи со спецслужбами Китая
Правоохранительные органы Германии задержали трех граждан ФРГ по подозрению в связях со спецслужбами Китая, сообщается на сайте генеральной прокуратуры страны.
Хервига Ф., Ину Ф. и Томаса Р. задержали на основании судебного ордера от 17 апреля 2024 г. У них дома и на рабочих местах были проведены обыски.
По данным генпрокуратуры, подозреваемые сотрудничали с разведкой КНР до июня 2022 г. и нарушили закон о внешней торговле. Один из задержанных «собирал в ФРГ информацию об инновационных технологиях, которые можно использовать в военном деле» для китайского заказчика, которым якобы был представитель разведки, говорится в сообщении.
Подозреваемый Томас Р. для выполнения заказа обратился за услугами зарегистрированной в Дюссельдорфе фирмы. Владельцы компании Хервиг и Ина Ф. помогли ему установить контакт с представителями научного сообщества Германии для дальнейшего сотрудничества.
«На первом этапе сотрудничество подразумевало подготовку исследования для китайского заказчика о производстве запчастей для станков, которые также важны для работы корабельных двигателей», – отмечает генпрокуратура ФРГ.
За китайским подрядчиком стоял сотрудник MSS, от которого Томас Р. получал задания. Проект финансировался китайскими государственными структурами. Трое подозреваемых также без разрешения вывезли в Китай специальную лазерную установку. На момент задержания обвиняемые вели переговоры о дальнейших исследовательских проектах, которые могли бы быть полезны для расширения морской боевой мощи Китая.
Немецкий журнал Der Spiegel 18 апреля сообщил, что в Байройте (Бавария) специальная полиция арестовала двух предполагаемых агентов, которые, как утверждается, планировали диверсионные операции в Германии по заданию российских спецслужб.
В этот же день посольство России потребовало от Германии обеспечить консульский доступ к задержанным по подозрению в шпионаже, если они действительно являются российскими гражданами.
Главным обвиняемым является 39-летний русский немец Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его, в частности, в агентурной деятельности в диверсионных целях, а также в нанесении на карту военных объектов. По данным следствия, Дитер С. обсуждал диверсионные операции в Германии со связными из российских спецслужб с октября 2023 г. Мужчина якобы согласился совершать поджоги и взрывы на объектах военной инфраструктуры, оборонных предприятиях, промышленных объектах и на маршрутах перевозки военных грузов. Конечной целью планируемых атак, как утверждается, был подрыв поддержки Украины со стороны Германии.
Предполагаемому шпиону якобы помогал 37-летний русский немец Александр Дж., которого федеральная прокуратура теперь также обвиняет в агентурной деятельности.