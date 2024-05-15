Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер заявил об уходе из компании

«Спустя почти десять лет я принял решение покинуть OpenAI. <…> Для меня было честью и привилегией работать вместе, и я буду очень по всем скучать. Пока и спасибо за все. Я с нетерпением жду того, что будет дальше – проекта, который очень важен лично для меня, о котором я расскажу подробнее в свое время», – написал Суцкевер.