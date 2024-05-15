Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер заявил об уходе из компании
Илья Суцкевер, сооснователь создавшей ChatGPT компании OpenAI, заявил, что покидает компанию. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.
«Спустя почти десять лет я принял решение покинуть OpenAI. <…> Для меня было честью и привилегией работать вместе, и я буду очень по всем скучать. Пока и спасибо за все. Я с нетерпением жду того, что будет дальше – проекта, который очень важен лично для меня, о котором я расскажу подробнее в свое время», – написал Суцкевер.
Как сообщает The New York Times, на посту главного научного сотрудника компании Суцкевера заменит один из ключевых исследователей OpenAI Якуб Пачоцки.
По данным СМИ, в ноябре 2023 г. Илья Суцкевер был одним из инициаторов увольнения соучредителя и генерального директора компании Сэма Альтмана. Решение было принято советом директоров, в качестве причины увольнения Альтмана руководство компании назвало недостаточную искренность и открытость в коммуникации. Также по решению совета должность председателя совета директоров покинул Грег Брокман, который при этом сохранил должность президента компании.
После увольнения сотни сотрудников OpenAI подписали письмо с требованием отставки совета директоров и возвращения Альтмана и Брокмана в компанию. 8 декабря специальный комитет компании поручил WilmerHale провести анализ событий, связанных с увольнением Альтмана и отстранением Брокмана.
Компания OpenAI была основана в 2015 г. как некоммерческая организация (НКО). Для привлечения финансирования позже было принято решение реструктурировать ее. Так появилась дочерняя компания OpenAI Global, которая могла привлекать капитал. При этом возможная прибыль инвесторов «дочки» ограничивались. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск также был одним из основателей OpenAI, но в 2018 г. он покинул проект. Компания разработала нейросеть ChatGPT, которая начала работу в ноябре 2022 г.