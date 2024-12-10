Под эгидой «Ведомостей» перезапустили проект «ТехУспех»
Рейтинг российских быстрорастущих технологических компаний составят впервые с 2021 г. Проект «ТехУспех» – ежегодный рейтинг быстрорастущих технологических компаний России – будет перезапущен под эгидой «Ведомостей». Информация размещена на сайте проекта.
Рейтинг является совместным проектом с Высшей школой бизнеса НИУ ВШЭ. Помимо этого ему оказывают поддержку «Иннопрактика» и Российская венчурная компания (РВК), входящая в структуру Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
При составлении рейтинга учитываются размер компании, темп роста выручки, динамика развития и технологический уровень выпускаемой продукции или оказываемых услуг, затраты на НИОКР, степень востребованности продукции на экспортных рынках. В частности, выручка компании за последний отчетный год должна составлять от 120 млн до 50 млрд руб., а среднегодовой темп роста выручки (по формуле CAGR) за последние три года – не менее 20% для малых, не менее 15% для средних и 12% для крупных компаний.
Компании могут подать заявку на сайте проекта «ТехУспех», где также доступны план этапов и критерии отбора. Проведение рейтинга содействует достижению национальной цели «Технологическое лидерство» об увеличении к 2030 г. выручки малых технологических компаний не менее чем в семь раз по сравнению с уровнем 2023 г.
Рейтинг формировался с 2012 г. Тогда проект организовывали Российская венчурная компания в партнерстве с Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР), поддержку осуществляли госкорпорация «Роснано» и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Рейтинг «ТехУспеха» не составляли с 2021 г. «Ведомости» выступили инициатором возобновления проекта в 2024 г.