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Под эгидой «Ведомостей» перезапустили проект «ТехУспех»

Ведомости

Рейтинг российских быстрорастущих технологических компаний составят впервые с 2021 г. Проект «ТехУспех» – ежегодный рейтинг быстрорастущих технологических компаний России – будет перезапущен под эгидой «Ведомостей». Информация размещена на сайте проекта.

Рейтинг является совместным проектом с Высшей школой бизнеса НИУ ВШЭ. Помимо этого ему оказывают поддержку «Иннопрактика» и Российская венчурная компания (РВК), входящая в структуру Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

При составлении рейтинга учитываются размер компании, темп роста выручки, динамика развития и технологический уровень выпускаемой продукции или оказываемых услуг, затраты на НИОКР, степень востребованности продукции на экспортных рынках. В частности, выручка компании за последний отчетный год должна составлять от 120 млн до 50 млрд руб., а среднегодовой темп роста выручки (по формуле CAGR) за последние три года – не менее 20% для малых, не менее 15% для средних и 12% для крупных компаний.

Компании могут подать заявку на сайте проекта «ТехУспех», где также доступны план этапов и критерии отбора. Проведение рейтинга содействует достижению национальной цели «Технологическое лидерство» об увеличении к 2030 г. выручки малых технологических компаний не менее чем в семь раз по сравнению с уровнем 2023 г.

Рейтинг формировался с 2012 г. Тогда проект организовывали Российская венчурная компания в партнерстве с Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР), поддержку осуществляли госкорпорация «Роснано» и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Рейтинг «ТехУспеха» не составляли с 2021 г. «Ведомости» выступили инициатором возобновления проекта в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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