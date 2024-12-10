Под эгидой «Ведомостей» перезапустили проект «ТехУспех»

При составлении рейтинга учитываются размер компании, темп роста выручки, динамика развития и технологический уровень выпускаемой продукции или оказываемых услуг, затраты на НИОКР, степень востребованности продукции на экспортных рынках. В частности, выручка компании за последний отчетный год должна составлять от 120 млн до 50 млрд руб., а среднегодовой темп роста выручки (по формуле CAGR) за последние три года – не менее 20% для малых, не менее 15% для средних и 12% для крупных компаний.