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Роскомнадзор зафиксировал хакерскую атаку на инфраструктуру «Лукойла»

Ведомости

Роскомнадзор (РКН) зафиксировал хакерскую атаку на компанию «Лукойл», сообщили «Ведомостям» в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственном РКН.

«Критическая инфраструктура компании не затронута», – уточнили в центре.

В сообщении говорится, что атаки фиксируются с 7:00 мск. На данный момент ведутся работы по устранению последствий атаки.

26 марта, согласно данным сервиса Downdetector, россияне сообщали о неполадках в работе СБП. Чаще всего россияне направляли жалобы в связи со сбоем работы сервиса (90%), к 10:30 мск их количество превысило 7000. Жалобы также поступали в связи с неполадками в работе «Яндекс.Пэй», «Ozon банка», «Альфа банка», ВТБ, «Тинькофф» и др. Позже в РКН сообщили, что проблемы в системе СБП были связаны со сбоем в инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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