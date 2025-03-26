Роскомнадзор зафиксировал хакерскую атаку на инфраструктуру «Лукойла»

26 марта, согласно данным сервиса Downdetector, россияне сообщали о неполадках в работе СБП. Чаще всего россияне направляли жалобы в связи со сбоем работы сервиса (90%), к 10:30 мск их количество превысило 7000. Жалобы также поступали в связи с неполадками в работе «Яндекс.Пэй», «Ozon банка», «Альфа банка», ВТБ, «Тинькофф» и др. Позже в РКН сообщили, что проблемы в системе СБП были связаны со сбоем в инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК).