Роскомнадзор зафиксировал хакерскую атаку на инфраструктуру «Лукойла»
Роскомнадзор (РКН) зафиксировал хакерскую атаку на компанию «Лукойл», сообщили «Ведомостям» в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственном РКН.
«Критическая инфраструктура компании не затронута», – уточнили в центре.
В сообщении говорится, что атаки фиксируются с 7:00 мск. На данный момент ведутся работы по устранению последствий атаки.
26 марта, согласно данным сервиса Downdetector, россияне сообщали о неполадках в работе СБП. Чаще всего россияне направляли жалобы в связи со сбоем работы сервиса (90%), к 10:30 мск их количество превысило 7000. Жалобы также поступали в связи с неполадками в работе «Яндекс.Пэй», «Ozon банка», «Альфа банка», ВТБ, «Тинькофф» и др. Позже в РКН сообщили, что проблемы в системе СБП были связаны со сбоем в инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК).