Apple представила интерфейс Liquid Glass

Liquid Glass добавит интерфейсам приложений прозрачность и стеклянный блеск. Этот дизайн адаптируется к светлой и темной темам, а также динамически реагирует на движение благодаря рендерингу в реальном времени. Новый стиль будет применен к кнопкам, ползункам, медиа-элементам управления, а также к более крупным компонентам – панелям вкладок и боковым панелям, панелям инструментов и навигации.