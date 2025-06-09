Apple представила интерфейс Liquid Glass
Компания Apple представила новый интерфейс операционной системы под названием Liquid Glass на ежегодной конференции разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC), пишет Bloomberg.
Впервые один и тот же интерфейс будет работать во всех продуктах компании, заявил исполнительный директор Алан Дай во время видеопрезентации из штаб-квартиры Apple в Купертино. Он назвал это самым масштабным обновлением дизайна в истории компании.
Liquid Glass добавит интерфейсам приложений прозрачность и стеклянный блеск. Этот дизайн адаптируется к светлой и темной темам, а также динамически реагирует на движение благодаря рендерингу в реальном времени. Новый стиль будет применен к кнопкам, ползункам, медиа-элементам управления, а также к более крупным компонентам – панелям вкладок и боковым панелям, панелям инструментов и навигации.
Apple также подтвердила планы по открытию доступа к своим моделям ИИ для сторонних разработчиков. Это позволит создателям приложений внедрять технологию в своё программное обеспечение.
WWDC – ежегодная презентация Apple нового программного обеспечения и функций. Основное внимание уделяется изменениям в операционных системах и элементам дизайна – тем усовершенствованиям, которые могут заинтересовать поклонников Apple, но обычно не производят впечатления на инвесторов, отмечает издание/