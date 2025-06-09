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Apple представила интерфейс Liquid Glass

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Компания Apple представила новый интерфейс операционной системы под названием Liquid Glass на ежегодной конференции разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC), пишет Bloomberg.

Впервые один и тот же интерфейс будет работать во всех продуктах компании, заявил исполнительный директор Алан Дай во время видеопрезентации из штаб-квартиры Apple в Купертино. Он назвал это самым масштабным обновлением дизайна в истории компании.

Liquid Glass добавит интерфейсам приложений прозрачность и стеклянный блеск. Этот дизайн адаптируется к светлой и темной темам, а также динамически реагирует на движение благодаря рендерингу в реальном времени. Новый стиль будет применен к кнопкам, ползункам, медиа-элементам управления, а также к более крупным компонентам – панелям вкладок и боковым панелям, панелям инструментов и навигации.

Apple также подтвердила планы по открытию доступа к своим моделям ИИ для сторонних разработчиков. Это позволит создателям приложений внедрять технологию в своё программное обеспечение.

WWDC – ежегодная презентация Apple нового программного обеспечения и функций. Основное внимание уделяется изменениям в операционных системах и элементам дизайна – тем усовершенствованиям, которые могут заинтересовать поклонников Apple, но обычно не производят впечатления на инвесторов, отмечает издание/

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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