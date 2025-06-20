«Сбер» рассматривает сотрудничество в сфере платежей с мессенджером Max

10 июня Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о создании российского национального мессенджера. Сообщалось, что платформа Max развивается как отечественная альтернатива WeChat, объединяя функции чатов, звонков, мини-приложений и ботов. Ее функциональность позволяет рассматривать ее как перспективную площадку для интеграции с «Госуслугами», чтобы граждане могли решать все вопросы в одном приложении.