«Сбер» рассматривает сотрудничество в сфере платежей с мессенджером Max
«Сбер» рассматривает возможность сотрудничества с российским мессенджером Max в сфере платежей. Об этом заявил первый зампред правления «Сбера» Кирилл Царев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).
По его словам, инициатива представляет интерес, особенно с учетом важности предоставления клиентам возможности использовать привычные сервисы там, где им удобно. Царев отметил, что если брать китайский опыт, то тема появления суперприложений может быть весьма перспективной.
«Важно предоставить пользователям разные возможности использования платежных сервисов, чтобы они могли выбрать то, что им наиболее удобно», – пояснил зампред правления «Сбера».
10 июня Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о создании российского национального мессенджера. Сообщалось, что платформа Max развивается как отечественная альтернатива WeChat, объединяя функции чатов, звонков, мини-приложений и ботов. Ее функциональность позволяет рассматривать ее как перспективную площадку для интеграции с «Госуслугами», чтобы граждане могли решать все вопросы в одном приложении.
4 июня президент России Владимир Путин на совещании подчеркнул необходимость уделять особое внимание поддержке интернета, чтобы обеспечить функционирование национального цифрового сервиса.