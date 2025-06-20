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«Сбер» рассматривает сотрудничество в сфере платежей с мессенджером Max

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«Сбер» рассматривает возможность сотрудничества с российским мессенджером Max в сфере платежей. Об этом заявил первый зампред правления «Сбера» Кирилл Царев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

По его словам, инициатива представляет интерес, особенно с учетом важности предоставления клиентам возможности использовать привычные сервисы там, где им удобно. Царев отметил, что если брать китайский опыт, то тема появления суперприложений может быть весьма перспективной.

«Важно предоставить пользователям разные возможности использования платежных сервисов, чтобы они могли выбрать то, что им наиболее удобно», – пояснил зампред правления «Сбера».

10 июня Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о создании российского национального мессенджера. Сообщалось, что платформа Max развивается как отечественная альтернатива WeChat, объединяя функции чатов, звонков, мини-приложений и ботов. Ее функциональность позволяет рассматривать ее как перспективную площадку для интеграции с «Госуслугами», чтобы граждане могли решать все вопросы в одном приложении.

4 июня президент России Владимир Путин на совещании подчеркнул необходимость уделять особое внимание поддержке интернета, чтобы обеспечить функционирование национального цифрового сервиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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