Microsoft собирается инвестировать $10 млрд в кампус ЦОД в Португалии

Ведомости

Microsoft планирует инвестировать $10 млрд в строительство кампуса дата-центров для разработок искуственного интеллекта (ИИ) в Португалии. Об этом сообщило Bloomberg.

По данным агентства, это будет одна из крупнейших инвестиций компании, объявленных в 2025 г. Средства пойдут на строительство центра обработки данных в городе Синеш, который находится приблизительно в 150 км к югу от Лиссабона.

Корпорация реализует проект совместно с португальским девелопером Start Campus и британским стартапом Nscale.

Microsoft внедрит ИИ-сервис в Office для конкуренции с ChatGPT

Технологии / ИТ-бизнес

В августе The Guardian писала, что американские технологические гиганты выделили на разработку ИИ $155 млрд – это больше трат правительства США на образование, профессиональную подготовку, занятость и социальные услуги в 2025 финансовом году.

Среди увеличивших инвестиции в ИИ газета, в частности, назвала Microsoft. В корпорации сообщили о планах потратить более $30 млрд в текущем квартале на строительство центров обработки данных, обеспечивающих работу ее сервисов ИИ. 

