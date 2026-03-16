Пользователи пожаловались на сбои в работе «Яндекса» и «Кинопоиска»
Сбои произошли в работе сервисов «Яндекса», «Кинопоиска», СДЭКа днем 16 марта. Это следует из данных сайта «Сбой.рф».
Наибольшее количество жалоб на работу всех сервисов на 12:25 мск наблюдается в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирской и Свердловской областях.
Жалуются пользователи и на работу Telegram, к которому применяются ограничения со стороны российских властей. По данным сервиса Downdetector, за сутки на работу мессенджера пожаловались свыше 8000 человек, за последний час – около 600 пользователей.
10 февраля Роскомнадзор сообщил, что по решению уполномоченных органов продолжит введение последовательных ограничений Telegram «с целью добиться исполнения российского законодательства». 12 марта в Кремле заявили, что Telegram должен соблюдать российское законодательство и поддерживать гибкий диалог с властями, чтобы избежать блокировки.