Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Пользователи пожаловались на сбои в работе «Яндекса» и «Кинопоиска»

Ведомости

Сбои произошли в работе сервисов «Яндекса», «Кинопоиска», СДЭКа днем 16 марта. Это следует из данных сайта «Сбой.рф».

Наибольшее количество жалоб на работу всех сервисов на 12:25 мск наблюдается в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирской и Свердловской областях.

Жалуются пользователи и на работу Telegram, к которому применяются ограничения со стороны российских властей. По данным сервиса Downdetector, за сутки на работу мессенджера пожаловались свыше 8000 человек, за последний час – около 600 пользователей.

10 февраля Роскомнадзор сообщил, что по решению уполномоченных органов продолжит введение последовательных ограничений Telegram «с целью добиться исполнения российского законодательства». 12 марта в Кремле заявили, что Telegram должен соблюдать российское законодательство и поддерживать гибкий диалог с властями, чтобы избежать блокировки.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь