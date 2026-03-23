Главная / Технологии /

Суд оштрафовал Change.org за нарушение закона о персональных данных

Ведомости

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы признал виновными в совершении административных нарушений в области персональных данных платформу для размещения петиций Change.org. Об этом сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Change.org привлекли к административной ответственности по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных их накопления, хранения, уточнения с использованием российских баз данных). Платформе назначили штраф в размере 1 млн руб.

Суд оштрафовал также за нарушение закона о персональных данных разработчика приложения для аквалангистов Padi Americas Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ), назначив штраф в размере 6 млн руб.

Первый административный штраф был назначен Padi Americas Inc. 11 июля 2023 г. Судья назначил компании штраф в размере 1,5 млн руб. по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Роскомнадзор составил протокол в связи с проведенным анализом, который показал, что Padi осуществляет сбор персональных данных в том числе граждан России.

