Суд оштрафовал Change.org за нарушение закона о персональных данных

Первый административный штраф был назначен Padi Americas Inc. 11 июля 2023 г. Судья назначил компании штраф в размере 1,5 млн руб. по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Роскомнадзор составил протокол в связи с проведенным анализом, который показал, что Padi осуществляет сбор персональных данных в том числе граждан России.