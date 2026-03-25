Duolingo оштрафовали за нарушение закона о персональных данных

Суд в Москве оштрафовал платформу для изучения иностранных языков Duolingo, Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ) на 2 млн руб. за административное нарушение в области персональных данных. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы столичных судов.

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы признал компанию виновной в совершении административных правонарушений по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, что означает игнорирование закона, предписывающего размещать данные россиян в российских базах данных.

Суд также оштрафовал на 2 млн руб. регистратора доменных имен и хостинг-провайдера eNom LLC. Компания также признана виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ.

24 марта московский суд признал виновной в совершении административных нарушений в области персональных данных платформу для размещения петиций Change.org. Компанию оштрафовали на 1 млн руб.

