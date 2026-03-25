Duolingo оштрафовали за нарушение закона о персональных данных

Суд в Москве оштрафовал платформу для изучения иностранных языков Duolingo, Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ) на 2 млн руб. за административное нарушение в области персональных данных. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы столичных судов.