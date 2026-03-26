Глава «Ростелекома» рассказал об «умирающем» в России Telegram
Мессенджер Telegram по трафику в России «умирает прямо сейчас», заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Он сравнил Telegram с WhatsApp (принадлежит Meta
«Max растет, растет быстрыми темпами по трафику», – подчеркнул глава «Ростелекома».
Ранее в VK рассказали, что ежедневная аудитория мессенджера Mах в марте 2026 г. превысила 77 млн человек. За год с момента запуска в приложении зарегистрировались более 107 млн пользователей, включая 5 млн иностранцев.
10 февраля Роскомнадзор сообщил о решении продолжить ограничительные меры в отношении Telegram и других мессенджеров, нарушающих российское законодательство.
23 марта Таганский суд Москвы назначил мессенджеру Telegram штраф в размере 10,5 млн руб. за неудаление запрещенной информации. 16 марта мессенджер уже штрафовали на 35 млн руб. по пяти эпизодам аналогичных нарушений. А 25 февраля суд также признал Telegram виновным в повторном невыполнении обязанностей по мониторингу контента и ограничению доступа к запрещенной информации, назначив штраф в 7 млн руб.