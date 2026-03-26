Глава «Ростелекома» рассказал об «умирающем» в России Telegram

23 марта Таганский суд Москвы назначил мессенджеру Telegram штраф в размере 10,5 млн руб. за неудаление запрещенной информации. 16 марта мессенджер уже штрафовали на 35 млн руб. по пяти эпизодам аналогичных нарушений. А 25 февраля суд также признал Telegram виновным в повторном невыполнении обязанностей по мониторингу контента и ограничению доступа к запрещенной информации, назначив штраф в 7 млн руб.