Совбез предложил обеспечить господдержку выхода соцсетей РФ за рубеж

Ведомости

Эксперты Совбеза предложили предусмотреть в проекте стратегии развития креативных индустрий в РФ на период до 2036 г. меры господдержки выхода российских аудиовизуальных сервисов, соцсетей и мессенджеров на зарубежные рынки с их адаптацией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Совбеза.

Тема защиты и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре, креативных и творческих индустриях была рассмотрена комитетом научно-экспертного совета Совбеза. Ключевое внимание на заседании уделили созданию и продвижению качественных отечественных продуктов в сфере культуры и креативных индустрий. Речь о продуктах, соответствующих традиционным духовно-нравственным ценностям страны и способным на равных конкурировать с зарубежным аналогами.

Комитет рекомендовал организовать формирование списка целевых поведенческих моделей, определяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Потребуется обеспечить применение перечня при отборе заявок на государственное финансирование проектов в сфере культуры и креативных индустрий.

26 марта VK сообщила, что ежедневная аудитория мессенджера Mах в марте 2026 г. превысила 77 млн человек. С момента запуска за год в приложении зарегистрировались более 107 млн пользователей, включая 5 млн иностранцев. В среднем за сутки пользователи отправляют более 1,5 млрд сообщений и совершают около 30 млн звонков. Мессенджер заработал в 40 странах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что создатели национального мессенджера Мах должны обогнать конкурентов на пространстве СНГ.

