Совбез предложил обеспечить господдержку выхода соцсетей РФ за рубеж

26 марта VK сообщила, что ежедневная аудитория мессенджера Mах в марте 2026 г. превысила 77 млн человек. С момента запуска за год в приложении зарегистрировались более 107 млн пользователей, включая 5 млн иностранцев. В среднем за сутки пользователи отправляют более 1,5 млрд сообщений и совершают около 30 млн звонков. Мессенджер заработал в 40 странах.