Новая мощная вспышка на Солнце может повлиять на старт лунного корабля NASA
Мощная вспышка на Солнце уровня Х может помешать старту лунного корабля NASA, назначенному на 2 апреля. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Событие произошло в 6:19 мск – это первая крупная вспышка с 4 февраля. Облако плазмы над поверхностью Солнца уже видно на снимках из космоса. Основная масса вещества уходит вбок, при этом время смещения составляет около 40 градусов. В лаборатории указали, что такой угол нельзя назвать полностью «безопасным» и периферийные части облака газа могут задеть Землю.
Из-за этого неизбежно возникает корреляция события с назначенным на 2 апреля (01:24 мск) стартом миссии Artemis II. Астронавты собираются в течение 10 дней облететь Луну и вернуться на Землю. Насколько серьезными NASA сочтет связанные со вспышкой риски, станет известно совсем скоро. Финальное решение о дате старта миссии агентство принимает с учетом всех факторов.
16 марта на Солнце зафиксирована вспышка уровня M2.8, сопровождавшаяся выбросом плазмы в сторону Земли. Пик события был зарегистрирован в 15:15 мск. Взрыв произошел вблизи центра солнечного диска, что послужило выбросу плазмы. Во время вспышки также был разрушен находившийся рядом протуберанец среднего размера, что увеличило массу выброшенного газа.