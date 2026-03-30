Новая мощная вспышка на Солнце может повлиять на старт лунного корабля NASA

Событие произошло в 6:19 мск – это первая крупная вспышка с 4 февраля. Облако плазмы над поверхностью Солнца уже видно на снимках из космоса. Основная масса вещества уходит вбок, при этом время смещения составляет около 40 градусов. В лаборатории указали, что такой угол нельзя назвать полностью «безопасным» и периферийные части облака газа могут задеть Землю.