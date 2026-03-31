В мессенджере Max появился раздел для бизнеса
Компании теперь могут создавать чат-боты, мини-приложения и информационные каналы в новом разделе «Max для бизнеса», сообщила пресс-служба национального мессенджера.
Владельцам бизнес-аккаунтов будут доступны готовые интеграции с CRM и чат-бот с платформами, а также внедрение цифрового ID для подтверждения возраста клиентов.
Владелец бизнеса или его представитель должен верифицировать страницу на портале «Госуслуги» или в одном из банков-партнеров, уточняют в Max.
26 марта стало известно, что ежедневная аудитория Mах в марте 2026 г. превысила 77 млн человек. В течение года в мессенджере зарегистрировались свыше 107 млн пользователей, в том числе 5 млн иностранцев. В среднем за сутки пользователи отправляют более 1,5 млрд сообщений и совершают около 30 млн звонков.