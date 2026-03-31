Число пользователей «Сферума» в Max превысило 25 млн

В августе 2025 г. министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что ведомство не будет насильно переводить учителей в Мax. При этом он подчеркнул, что система образования максимально быстро перейдет на этот сервис благодаря удобному интерфейсу и надежной защите данных. Министр отмечал, что Max полностью синхронизирован с платформой «Сферум», разработанной во время пандемии как отечественный сервис для видеоконференций.