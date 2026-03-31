Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Число пользователей «Сферума» в Max превысило 25 млн

Ведомости

Более 25 млн человек пользуются образовательной платформой «Сферум» в мессенджере Max, сообщила компания VK. Там уже зарегистрированы 100% педагогов (2,35 млн) и 9,2 млн учеников.

Каждую неделю в «Сферум» с помощью мессенджера заходят 19,5 млн пользователей. Ежедневно образовательным пространством пользуются уже 15,5 млн человек. Наиболее популярны в «Сферуме» интерактивная доска, награды, сбор файлов, справка в школу и переменка. Россияне также часто просматривают учебные и познавательные каналы.

По данным VK, регионами-лидерами в использовании «Сферума» стали Белгородская, Тамбовская и Липецкая области. В топ-10 также вошли Новосибирская, Ивановская, Кемеровская и Калужская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Мордовия и Чеченская Республика.

В августе 2025 г. министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что ведомство не будет насильно переводить учителей в Мax. При этом он подчеркнул, что система образования максимально быстро перейдет на этот сервис благодаря удобному интерфейсу и надежной защите данных. Министр отмечал, что Max полностью синхронизирован с платформой «Сферум», разработанной во время пандемии как отечественный сервис для видеоконференций.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её