Госкомиссия выделила частоты для развития систем связи «смартфон – спутник»

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила полосы частот для развития отечественных систем связи в формате «смартфон – спутник», сообщили в Минцифры.

Комиссия выделила частоты для компаний «Бюро 1440» и «Спутникс», которые развивают собственные низкоорбитальные спутниковые группировки. Они могут использоваться до 31 марта 2029 г.

Частоты выделены для создания спутникового сегмента гибридной системы связи, которая позволит смартфонам, планшетам, датчикам интернета вещей напрямую подключаться к космическим аппаратам, комплексам оборудования для космических и земных станций персональной спутниковой связи, уточнили в Минцифры.

Как рассказали в ведомстве, технология Direct-to-Device (D2D) позволит обеспечить спутниковую связь для абонентов мобильных и стационарных сетей в районах вне зоны покрытия наземных базовых станций. D2D также повышает устойчивость сетей, что важно в случаях аварий или чрезвычайных происшествий.

Спутниковая система «Гонец» (входит в «Роскосмос») планирует создать новую систему персональной спутниковой связи и передачи данных со 180 космическими аппаратами, писали «Ведомости» со ссылкой на главу системы Андрея Манойло. Предполагается, что спутники займут орбиту высотой 750 км от Земли.

