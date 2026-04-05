Технологии

Экипаж Artemis II описал обратную сторону Луны

Ведомости

Экипаж миссии NASA Artemis II поделился впечатлениями от первого в истории наблюдения обратной стороны Луны. Об увиденном астронавты рассказали в интервью компании BBC.

По словам Кристины Кох, вид Луны захватывающий.

«В этом есть что-то такое, что подсказывает: это не та Луна, к которой я привыкла», – сказала Кох.

Астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен находятся на третьем дне своей миссии на космическом корабле «Орион», который должен облететь обратную сторону Луны и вернуться на Землю.

Как передает NASA в соцсети X, Artemis II преодолел отметку «две трети» пути к Луне. На четвертый день полета астронавты на борту «Ориона» обсудили планы по изучению Луны во время предстоящего облета, а в настоящее время тренируются в ручном управлении космическим кораблем.

2 апреля из Космического центра Кеннеди во Флориде стартовала пилотируемая миссия Artemis II, цель которой – облет Луны.

Это первая пилотируемая миссия к Луне с 1972 г. Продолжительность полета составит 10 дней.

