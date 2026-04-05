Экипаж Artemis II описал обратную сторону Луны

Как передает NASA в соцсети X, Artemis II преодолел отметку «две трети» пути к Луне. На четвертый день полета астронавты на борту «Ориона» обсудили планы по изучению Луны во время предстоящего облета, а в настоящее время тренируются в ручном управлении космическим кораблем.