Роскосмос сообщил о завершении миссии «Прогресса МС-32»
Миссия корабля «Прогресс МС-32» завершена. Грузовое судно было сведено с орбиты, вошло в плотные слои атмосферы и разрушилось, сообщил «Роскосмос».
По данным госкорпорации, несгоревшие элементы конструкции корабля рухнули в несудоходном районе Тихого океана.
«Прогресс МС-32» с сентября проработал в составе российского сегмента МКС.
16 апреля «Роскосмос» сообщил, что орбита Международной космической станции была увеличена на 440 м. Ранним утром того дня были включены двигатели корабля «Прогресс МС-32», пристыкованного к МКС. Они проработали 303 секунды и «подняли» станцию. Маневр потребовался для обеспечения условий прибытия корабля «Союз МС-29» и посадки «Союза МС-28». За все время полета МКС осуществлено 392 коррекции высоты ее орбиты. Сейчас высота составляет 420,09 км над поверхностью Земли.
24 марта «Прогресс МС-33» успешно пристыковался к МКС в ручном режиме из-за нераскрывшейся антенны системы «Курс». Он доставил на станцию топливо, воду, продукты, оборудование и научную аппаратуру.