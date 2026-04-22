Сотовые операторы призвали отложить введение платы за международный трафик
Операторы просят Минцифы отсрочить введение платы за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях, так как технически не готовы к введению новых норм 1 мая. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника в организациях.
Некоторые компании просят несколько месяцев, чтобы разобраться с тарифными планами. Они считают, что перевести настройки за месяц технически невозможно. Кроме того, операторы пока не знают, какой трафик определять как международный. В ряде случаев это вызывает вопросы, так как некоторые российские компании используют для своих сайтов и приложений иностранные IP-адреса.
Компании также задаются вопросом, что делать при превышении 15 Гб этого трафика, если абонент его не оплатит, – «резать скорость» до минимума, автоматически списывать средства со счета или отключать интернет, рассуждает один из собеседников. С середины апреля вопрос находится в фазе регулярных обсуждений, рассказал собеседник «Ведомостей».
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что в первую очередь это потребует внесения изменений в тарифные планы. Технические моменты также действительно требуют прояснения.
26 февраля Роскомнадзор сообщил о блокировке 469 VPN-сервисов в России. Ограничение доступа, по информации ведомства, происходит в рамках централизованного управления сетью общего пользования.
30 марта Forbes сообщил, что операторы связи могут начать взимать плату за использование VPN-сервисов. При этом цифровые платформы могут ограничить доступ пользователям, которые заходят на них через средства обхода блокировок. С такой просьбой к представителям бизнеса обратился глава Минцифры Максут Шадаев, как сообщает Forbes.