Кудрин стал учредителем компании «ИИ ассистент исследователя»
Бывший министр финансов России, советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин стал учредителем компании «ИИ ассистент исследователя».
Он пояснил, что компании совместно с Институтом экономической политики имени Егора Гайдара потребовались новые ИИ-инструменты для экономических исследований. Существующие AI-модели не заточены под эти задачи, поэтому была создана новая команда.
По данным «СПАРК-Интерфакса», Кудрин стал владельцем 65% «ИИ ассистент исследователя». Институт Гайдара владеет 15% компании, ОДСС – 20%.
Кудрин возглавлял Минфин в 2000–2011 гг. В 2004–2011 гг. входил в Совет безопасности России. Покинул правительство в сентябре 2011 г. Был председателем совета Центра стратегических разработок в 2016–2018 гг. В 2015–2018 гг. возглавлял наблюдательный совет Мосбиржи, в 2018–2022 гг. – Счетную палату России. В декабре 2022 г. занял пост советника по корпоративному развитию «Яндекса».