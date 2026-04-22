Кудрин стал учредителем компании «ИИ ассистент исследователя»

Кудрин возглавлял Минфин в 2000–2011 гг. В 2004–2011 гг. входил в Совет безопасности России. Покинул правительство в сентябре 2011 г. Был председателем совета Центра стратегических разработок в 2016–2018 гг. В 2015–2018 гг. возглавлял наблюдательный совет Мосбиржи, в 2018–2022 гг. – Счетную палату России. В декабре 2022 г. занял пост советника по корпоративному развитию «Яндекса».