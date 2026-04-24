CNY Бирж.10,978-0,83%BISVP10,31-0,67%CHKZ16 900+1,81%IMOEX2 735,85-1,28%RTSI1 141,08-2,19%RGBI119,89-0,75%RGBITR780,5-0,7%
Набиуллина рассказала про использование ИИ в работе Банка России

Центральный банк России использует технологии искусственного интеллекта (ИИ), но не при принятии решений по ключевой ставке. Об этом сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Набиуллина уточнила, что ИИ используется только как помощник при осуществлении рутинных операций и первичном анализе информации. По ее мнению, пока искусственный интеллект не может заменить профессионалов.

8 декабря 2025 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что правительство формирует план внедрения генеративного ИИ на уровне государственного управления, регионов и ключевых отраслей.

В сентябре зампредседателя кабмина Дмитрий Григоренко говорил, что государственная система мониторинга и управления нацпроектами и госпрограммами оснащена технологией ИИ. Он уточнял, что искусственный интеллект используется для анализа прогноза невыполнения различного рода программ и мероприятий. При этом механизм не принимает финальные решения.

