Набиуллина рассказала про использование ИИ в работе Банка России
Центральный банк России использует технологии искусственного интеллекта (ИИ), но не при принятии решений по ключевой ставке. Об этом сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
Набиуллина уточнила, что ИИ используется только как помощник при осуществлении рутинных операций и первичном анализе информации. По ее мнению, пока искусственный интеллект не может заменить профессионалов.
8 декабря 2025 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что правительство формирует план внедрения генеративного ИИ на уровне государственного управления, регионов и ключевых отраслей.
В сентябре зампредседателя кабмина Дмитрий Григоренко говорил, что государственная система мониторинга и управления нацпроектами и госпрограммами оснащена технологией ИИ. Он уточнял, что искусственный интеллект используется для анализа прогноза невыполнения различного рода программ и мероприятий. При этом механизм не принимает финальные решения.