Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Технологии

ЕР: ограничения российских сервисов за рубежом должны остаться в прошлом

Ведомости

Российские онлайн-платформы, включая государственные порталы, банковские приложения и маркетплейсы, продолжают функционировать без сбоев для пользователей, находящихся за пределами страны. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».

«Механизм, позволяющий корректно отличать легальный зарубежный трафик, уже заработал. «Единая Россия» держала этот вопрос на постоянном контроле, прорабатывая его с коллегами из Минцифры и профильных ведомств», – заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

По его словам, ограничения на доступ к российским приложениям, создававшие сложности для пользователей, «должны остаться в прошлом».

В Минцифры заявили, что российские сервисы ограничивают доступ из-за включенного VPN для «безопасности данных». Ведомство утверждает, что большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации. Для того чтобы попасть на «Госуслуги» из-за рубежа, Минцифры рекомендовало сменить тип подключения.

23 апреля на совещании с правительством президент РФ Владимир Путин поручил Минцифры настроить бесперебойную работу портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу и других важных сервисов при ограничениях интернета. После совещания Минцифры опубликовало расширенный перечень из 500 ресурсов, которые доступны россиянам в условиях ограничений мобильного интернета.

