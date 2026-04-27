ЕР: ограничения российских сервисов за рубежом должны остаться в прошлом

В Минцифры заявили, что российские сервисы ограничивают доступ из-за включенного VPN для «безопасности данных». Ведомство утверждает, что большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации. Для того чтобы попасть на «Госуслуги» из-за рубежа, Минцифры рекомендовало сменить тип подключения.