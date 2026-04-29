Австралия хочет ввести налоги для Meta, Google и TikTok
Австралия предложила обложить Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Google и TikTok налогом в размере части их доходов для оплаты труда журналистов. Об этом пишет AP.
Правительство страны обнародовало проект закона, который «создаст финансовый стимул для социальных сетей заключать сделки с новостными организациями для оплаты работы журналистов». Документ планируется внести на рассмотрение парламента ко 2 июля.
Критика со стороны платформ включала утверждение, что инициатива является «налогом на цифровые услуги», который не учитывает изменения в рекламной индустрии и не способен обеспечить устойчивое развитие новостного сектора. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что работа прессы должна иметь денежную ценность.
В AP обратили внимание, что это уже вторая законодательная попытка Австралии заставить платформы платить за австралийские новостные тексты и изображения, которые просматривают их пользователи.