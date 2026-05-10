Первый частный российский космодром могут построить в Приморье в 2026 году

Ведомости

Проектная мощность первого в России частного космического стартового комплекса «Приморский» может составить до 50 пусков легких и сверхлегких ракет в год. Об этом сообщает компания Space Energy. Реализация проекта планируется с 2026 г. Комплекс ориентирован на коммерческие запуски малых космических аппаратов на фоне глобального перехода от редких тяжелых стартов к экономике частых и доступных пусков.

Космодром «Приморский» проектируется как универсальная платформа для сверхлегких и легких ракет-носителей, суборбитальных миссий, а также научных и технологических запусков. Расположение в Приморском крае дает баллистические преимущества: эффективные траектории на солнечно-синхронные и полярные орбиты, безопасные зоны падения ступеней над морем и широкий диапазон доступных миссий. Все это повышает энергоэффективность запусков и снижает операционные риски.

30 апреля с Байконура впервые стартовала ракета «Союз-5». Первая и вторая ступени отработали штатно, сообщили в «Роскосмосе». Габаритно-массовый макет вывели на суборбитальную траекторию, после чего он упал в закрытом районе Тихого океана. Это первый пуск ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний.

