Первый частный российский космодром могут построить в Приморье в 2026 году

Проектная мощность первого в России частного космического стартового комплекса «Приморский» может составить до 50 пусков легких и сверхлегких ракет в год. Об этом сообщает компания Space Energy. Реализация проекта планируется с 2026 г. Комплекс ориентирован на коммерческие запуски малых космических аппаратов на фоне глобального перехода от редких тяжелых стартов к экономике частых и доступных пусков.