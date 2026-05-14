OpenAI предложила создать глобальную структуру для регулирования ИИ
Компания OpenAI предлагает создать глобальную структуру для регулирования ИИ под руководством США и с участием Китая. Об этом заявил вице-президент компании по глобальным вопросам Крис Лихейн, передает Bloomberg.
По словам Лихейна, ИИ «в определенной степени выходит за рамки многих существующих или традиционных торговых вопросов». Он отметил, что существует возможность создать глобальный механизм, в котором смогут участвовать страны по всему миру.
Лихейн также сообщил, что OpenAI призывает власти США обязать государственных исследователей проверять передовые ИИ-модели, чтобы тестировать их безопасность в условиях секретных государственных программ.
Как отметил топ-менеджер компании, новая структура могла бы напоминать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое устанавливает международные стандарты безопасности в сфере ядерной энергетики.
По его словам, одним из вариантов создания такого механизма может стать объединение Центра стандартов и инноваций в сфере ИИ при министерстве торговли США с институтами безопасности ИИ, которые создаются в разных странах мира.
Лихейн подчеркнул, что OpenAI уже обсуждала в Вашингтоне идею объединения международных институтов безопасности ИИ. При этом он отметил, что пока неясно, поддержит ли администрация президента США Дональда Трампа глобальные правила регулирования, предусматривающие участие Китая.
В конце апреля американский предприниматель Илон Маск заявил, что развитие технологий ИИ может грозить человечеству уничтожением, как это было в фильме «Терминатор».