ИИ-ассистент для HR в восемь раз сократил цикл от резюме до оценки кандидата

Ассистент на базе ИИ для HR сократил цикл от подачи резюме до оценки результата в восемь раз. На это требуется пара часов, заявил старший вице-президент и руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев в ходе сессии «AI First, но не AI Only» в ходе ПМЭФ-2026.