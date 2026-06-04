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ИИ-ассистент для HR в восемь раз сократил цикл от резюме до оценки кандидата

Ведомости

Ассистент на базе ИИ для HR сократил цикл от подачи резюме до оценки результата в восемь раз. На это требуется пара часов, заявил старший вице-президент и руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев в ходе сессии «AI First, но не AI Only» в ходе ПМЭФ-2026.

«Любая компания может подключиться к платформе, чтобы каждый сотрудник в компании мог получить себе универсальную рабочую поверхность», – сказал он.

Белевцев отметил, что внедрение ИИ-ассистента напрямую связано с выгодой. Он также рассказал, что раньше ИИ-ассистенты помогали писать фрагменты кода и давали автоподсказки. Сейчас в «Сбере» переходят к агентной разработке.

3 марта «Ведомости. Технологии» со ссылкой на результаты исследования, проведенного Yandex B2B Tech, писали, что около 25% ИИ-агентов российских компаний используются для техподдержки, банкинга и HR-консультаций. Популярностью также пользуются ИИ-агенты для анализа коммуникаций и обработки юридических документов.

Большинство пользователей ИИ-агентов – представители малого и среднего бизнеса (86%). Прежде всего клиенты тестируют их для автоматизации своих рабочих процессов. В частности, девелоперы и риелторы используют ИИ-агентов для подбора недвижимости, управляющие компании – для обработки жалоб и обращений в сфере ЖКХ, а научные лаборатории – для настройки и диагностики оборудования.

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