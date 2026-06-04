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Главная / Технологии /

Минцифры создаст национального ИИ-ассистента

Он появится на «Госуслугах»
Мария Арялина

Минцифры разрабатывает прототип национального ИИ-ассистента на базе «Госуслуг». Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев на ПМЭФ-2026.

«Мы сейчас обсуждаем, может ли государство сделать национального ИИ-ассистента на базе «Госуслуг», который законодательно получит право взаимодействовать со всеми цифровыми экосистемами для того, чтобы обслуживать бытовые потребности человека. Не важно, [сделать] заказ, записаться ко врачу, получить информацию, что доставка пришла, и т. д. Мы уже делаем прототип», – рассказал министр.

Шадаев отметил, что между ИИ-ассистентами будет конкуренция, в итоге победит кто-то один и он будет главным интерфейсом для получения всего. Министр добавил, что верит в концепцию одной кнопки, которая будет обслуживать бытовые потребности человека.

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«Проблема в том, что все наши цифровые экосистемы самостоятельны и самодостаточны, каждый хочет получить полный стек собственных сервисов. Сейчас идет какое-то отрезвление в этом смысле, но не договорятся. Будет условная конкуренция между ИИ-ассистентами разных экосистем», – резюмировал Шадаев.

4 июня глава ведомства рассказал также, что уже около 80% российских школьников на постоянной основе используют ИИ-ассистента в учебе. По его словам, в Московской области этот показатель достигает 100%.

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