Минцифры создаст национального ИИ-ассистента

Минцифры создаст национального ИИ-ассистентаОн появится на «Госуслугах»
Минцифры разрабатывает прототип национального ИИ-ассистента на базе «Госуслуг». Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев на ПМЭФ-2026.
«Мы сейчас обсуждаем, может ли государство сделать национального ИИ-ассистента на базе «Госуслуг», который законодательно получит право взаимодействовать со всеми цифровыми экосистемами для того, чтобы обслуживать бытовые потребности человека. Не важно, [сделать] заказ, записаться ко врачу, получить информацию, что доставка пришла, и т. д. Мы уже делаем прототип», – рассказал министр.
Шадаев отметил, что между ИИ-ассистентами будет конкуренция, в итоге победит кто-то один и он будет главным интерфейсом для получения всего. Министр добавил, что верит в концепцию одной кнопки, которая будет обслуживать бытовые потребности человека.
«Проблема в том, что все наши цифровые экосистемы самостоятельны и самодостаточны, каждый хочет получить полный стек собственных сервисов. Сейчас идет какое-то отрезвление в этом смысле, но не договорятся. Будет условная конкуренция между ИИ-ассистентами разных экосистем», – резюмировал Шадаев.
4 июня глава ведомства рассказал также, что уже около 80% российских школьников на постоянной основе используют ИИ-ассистента в учебе. По его словам, в Московской области этот показатель достигает 100%.