Минцифры создаст национального ИИ-ассистента

«Мы сейчас обсуждаем, может ли государство сделать национального ИИ-ассистента на базе «Госуслуг», который законодательно получит право взаимодействовать со всеми цифровыми экосистемами для того, чтобы обслуживать бытовые потребности человека. Не важно, [сделать] заказ, записаться ко врачу, получить информацию, что доставка пришла, и т. д. Мы уже делаем прототип», – рассказал министр.