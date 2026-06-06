Шадаев: учителей обучат работе с инструментами искусственного интеллекта
Минцифры совместно с Минпросвещения рассматривает запуск комплексной программы повышения квалификации учителей по работе с ИИ-инструментами, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в интервью «Известиям» на полях ПМЭФа. При этом никаких изменений в порядок аттестации учителей не планируется.
Председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев заявил на ПМЭФе, что ответственность за риски внедрения ИИ в образование должно взять на себя государство. По его словам, именно государство должно организовать взаимодействие между вузами, школами и индустриальными партнерами.
Советник президента России и глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что отсутствие контроля за использованием ИИ в образовании грозит падением базовых знаний и навыков у школьников.
По словам Фадеева, цифровизация требует пересмотра подходов к образованию. По его мнению, ИИ не уменьшит потребность в учителях, а напротив – повысит важность их труда.
27 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков допустил, что из-за развития ИИ в вузах могут пересмотреть формат итоговой аттестации, вплоть до отмены письменных дипломов. По его словам, в условиях широкого распространения ИИ все большее значение может приобретать устная форма проверки знаний, позволяющая объективнее оценить уровень подготовки выпускников.