Шадаев: учителей обучат работе с инструментами искусственного интеллекта

Председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев заявил на ПМЭФе, что ответственность за риски внедрения ИИ в образование должно взять на себя государство. По его словам, именно государство должно организовать взаимодействие между вузами, школами и индустриальными партнерами.