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Главная / Технологии /

Roblox начал работать в России без ограничений

Ведомости

Игровая онлайн-платформа Roblox начала работать у российских пользователей без ограничений, убедился корреспондент «Ведомостей». В Минцифры подтвердили, что сервис полностью выполнил требования законодательства РФ по обеспечению безопасности пользователей.

9 июня Минцифры РФ и Роскомнадзор направили в правоохранительные органы просьбу о снятии ограничений с платформы. Ведомства отмечали, что компания предоставила властям гарантии ответственного поведения на российском рынке. По данным Минцифры, в начале июня с платформой были согласованы условия для защиты прав и интересов пользователей. в РФ. Компания также признала неэффективность существующих технологий защиты детей.

После информации о возможной разблокировке платформы акции Roblox Corp. подскочили почти на 3,5%. По состоянию на 10:59 по нью-йоркскому времени (17:59 мск) 9 июня котировки достигали $43,9.

Доступ к платформе был ограничен Роскомнадзором в декабре 2025 г. Тогда ведомство объяснило блокировку предполагаемым распространением материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, платформу обвиняли в распространении материалов с призывами к совершению противоправных действий насильственного характера и с пропагандой ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

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