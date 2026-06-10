Roblox начал работать в России без ограничений
Игровая онлайн-платформа Roblox начала работать у российских пользователей без ограничений, убедился корреспондент «Ведомостей». В Минцифры подтвердили, что сервис полностью выполнил требования законодательства РФ по обеспечению безопасности пользователей.
9 июня Минцифры РФ и Роскомнадзор направили в правоохранительные органы просьбу о снятии ограничений с платформы. Ведомства отмечали, что компания предоставила властям гарантии ответственного поведения на российском рынке. По данным Минцифры, в начале июня с платформой были согласованы условия для защиты прав и интересов пользователей. в РФ. Компания также признала неэффективность существующих технологий защиты детей.
После информации о возможной разблокировке платформы акции Roblox Corp. подскочили почти на 3,5%. По состоянию на 10:59 по нью-йоркскому времени (17:59 мск) 9 июня котировки достигали $43,9.
Доступ к платформе был ограничен Роскомнадзором в декабре 2025 г. Тогда ведомство объяснило блокировку предполагаемым распространением материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, платформу обвиняли в распространении материалов с призывами к совершению противоправных действий насильственного характера и с пропагандой ЛГБТ