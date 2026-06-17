Роскомнадзор опроверг блокировку рэп-форума Hip-Hop.Ru

8 мая РКН заявил, что доступ к популярному сообществу программистов GitHub, который перестал работать в России, ведомством не ограничиваелся. 7 мая Роскомнадзор сообщил, что не собирается блокировать игры от разработчиков The Sims и GTA.



10 июня в России была разблокирована популярная игра Roblox. Минцифры тогда заявило, что компания-разработчик «полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей».



11 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что все сервисы, которые находятся под ограничениями в России, могут вернуться к работе, если будут соблюдать законодательство страны.