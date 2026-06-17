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Главная / Технологии /

Роскомнадзор опроверг блокировку рэп-форума Hip-Hop.Ru

Ведомости

Блокировка форма Hip-Hop.Ru не проводилась. Об этом «Ведомостям» заявили в Роскомнадзоре.

«Решения уполномоченных органов в отношении данного сайта не поступали. Доступ к ресурсу в настоящее время не ограничивается», – сообщил представитель РКН.

Hip-Hop.Ru – старейший в России форум, посвященный рэп-искусству. Исполнители обсуждают на площадке технологии создания треков, оборудование, делятся демо-версиями, устраивают баттлы.

На момент публикации сайт Hip-Hop.Ru открывался. На главной странице форума указано, что «Hip-Hop.Ru заблокирован в России, и есть риск потерять сам домен».

8 мая РКН заявил, что доступ к популярному сообществу программистов GitHub, который перестал работать в России, ведомством не ограничиваелся. 7 мая Роскомнадзор сообщил, что не собирается блокировать игры от разработчиков The Sims и GTA.

10 июня в России была разблокирована популярная игра Roblox. Минцифры тогда заявило, что компания-разработчик «полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей».

11 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что все сервисы, которые находятся под ограничениями в России, могут вернуться к работе, если будут соблюдать законодательство страны.

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