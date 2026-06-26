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Max запустил тестирование комментариев в публичных каналах

Ведомости

Мессенджер Max начал тестировать функцию комментариев в публичных каналах. В пилотном проекте участвуют более 100 авторов, включая блогеров, политиков, военных корреспондентов и СМИ, сообщили в компании.

В течение ближайших нескольких недель возможность подключить комментарии станет доступна всем владельцам публичных каналов, а позднее – и авторам приватных каналов. Для активации функции потребуется включить опцию «Комментарии» в настройках канала.

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Технологии / Телекоммуникации

Оставлять комментарии могут все пользователи Max, использующие Android-версию приложения, а также десктопную и веб-версии сервиса. Авторы каналов смогут видеть число комментариев под публикациями и отвечать подписчикам от имени канала.

В компании также сообщили, что в июне количество публичных и приватных каналов в Max превысило 9 млн, а их совокупная аудитория достигла 400 млн подписчиков.

12 мая генеральный директор Max Фарит Хуснояров сообщал, что летом в мессенджере появятся комментарии и истории для пользователей. До конца 2026 г. сервис также планирует запустить функцию быстрого переключения между несколькими профилями.

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