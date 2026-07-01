«МегаФон» разрешил подписывать исходящие вызовы

Услуга подключается в личном кабинете или мобильном приложении в разделе «Управление звонками». Стоимость составляет 3 руб. в день, независимо от количества звонков. В качестве подписи система автоматически использует фамилию, имя и отчество, указанные в договоре (не более 32 символов). Технология работает на большинстве смартфонов с поддержкой VoLTE. Пока подпись отображается только при звонках абонентам МегаФона, но в ближайшее время ее масштабируют на других операторов. Если контакт уже сохранен в телефонной книге, устройство покажет привычное имя, а не подпись.