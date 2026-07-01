«МегаФон» разрешил подписывать исходящие вызовы
Оператор первым на российском рынке открыл для физических лиц услугу, которая позволяет отображать имя звонящего на экране принимающего абонента. Раньше такая технология была доступна только корпоративным клиентам. Теперь частные пользователи могут сделать свои исходящие вызовы «именными», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
«Мы в МегаФоне поддерживаем этот тренд и стремимся вернуть абонентам главное преимущество такого общения – живой, доверительный контакт, возможность услышать, а не прочитать текстом. "Подпись номера" возвращает звонку легитимность: собеседник сразу видит, кто звонит, и воспринимает вызов как уместный, а не как потенциальную угрозу. Это шаг к новой телеком-культуре, когда у каждого звонка есть имя», – заявил коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.
Услуга подключается в личном кабинете или мобильном приложении в разделе «Управление звонками». Стоимость составляет 3 руб. в день, независимо от количества звонков. В качестве подписи система автоматически использует фамилию, имя и отчество, указанные в договоре (не более 32 символов). Технология работает на большинстве смартфонов с поддержкой VoLTE. Пока подпись отображается только при звонках абонентам МегаФона, но в ближайшее время ее масштабируют на других операторов. Если контакт уже сохранен в телефонной книге, устройство покажет привычное имя, а не подпись.
Новая опция особенно актуальна для предпринимателей, фрилансеров и тех, кто недавно сменил номер. По данным аналитиков МегаФона, от 30 до 75% звонков с незнакомых номеров остаются без ответа. При этом 92% опрошенных россиян положительно оценили практику маркировки входящих вызовов от юрлиц – это помогает сразу решить, отвечать или нет.
С 1 сентября 2025 г. в России действует обязательная маркировка исходящих звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей: абонент видит на экране официальное название организации и категорию бизнеса. Однако некоторые колл-центры научились обходить эти правила, звоня с неопознанных мобильных номеров. МегаФон уже активно борется с мошенничеством: за 2025 г. оператор заблокировал 500 млн звонков и 2 млрд смс. В апреле 2026 г. глава «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Сергей Анохин сообщил, что спамеры начали регистрировать компании с обманчивыми названиями вроде ООО «Важный звонок», чтобы обходить маркировку.