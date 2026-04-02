Спамеры начали маскировать звонки под «важные» через названия компаний

Спамеры начали маскировать звонки под «важные» через названия компанийОни регистрируют юрлица, побуждая абонентов взять трубку
Спамеры начали использовать маркировку звонков для манипуляции абонентами, регистрируя компании с названиями вроде ООО «Срочный звонок» или ООО «Важный звонок», заявил гендиректор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Сергей Анохин 2 апреля на конференции «Ведомостей» «Телеком 2026».
Обязательная маркировка звонков начала действовать с 1 сентября 2025 г. в соответствии с федеральным законом №41, который предусматривает борьбу с кибермошенничеством. Согласно закону, звонки от организаций должны быть промаркированы, иначе они блокируются как спам.
Новая угроза
По словам представителя «Билайна», на фоне распространения маркировки появилась новая проблема: недобросовестные участники рынка начали использовать названия компаний как инструмент влияния на поведение пользователя. «Формально они работают по закону, но по сути манипулируют сознанием, используя доверие к системе маркировки как к гаранту безопасности», – заявил он.
Доля вызовов от юрлиц с «говорящими» названиями пока невелика: около 1% от общего числа промаркированного трафика, однако «сама суть явления и динамика роста настораживают», подчеркнул представитель «Билайна». Если в конце 2025 г. такие случаи были единичными, то сейчас их становится больше, отметил представитель оператора.
По данным «Билайна», в марте было зафиксировано 22 уникальных юрлица с подобными названиями, которые суммарно совершили более 15,6 млн звонков. При этом средний показатель составил около 600 000 звонков на одну компанию. А одна из компаний совершила более 11 млн вызовов за месяц.
Анохин подчеркнул, что сама маркировка является «очень сильным инструментом». Однако, по его словам, этот механизм требует дальнейшей «калибровки» и доработки совместно с регулятором. В качестве возможных мер он назвал, в частности, отказ от отображения названия компании в пользу ИНН или дополнительную маркировку таких звонков как потенциального спама.
Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов отмечает, что после введения обязательной маркировки звонков подобная схема действительно стала распространяться. Проблему в использовании вводящих в заблуждение наименований видят и в T2. Представитель T2 в разговоре с «Ведомостями» заявил, что подобная практика направлена на обход требований о маркировке.
«Эта манипуляция искажает саму суть инструмента, цель которого – дать клиенту полную информацию о поставщике услуги и оставить за ним решение о полезности звонка», – заявил представитель оператора. По его словам, компания готова объединиться с регулятором и рынком для выработки легитимного решения этой проблемы.
Роста числа компаний с маскирующимися названиями мы не фиксируем, но такие клиенты действительно есть, сказал представитель «Мегафона»: «Как оператор мы вместо блокировки обеспечиваем прозрачность коммуникации – сверяем цель звонка с ОКВЭД клиента и присваиваем понятную категорию ("соцопросы", "финансовые услуги" и т. д.), которую абонент видит на экране вместе с номером. Это позволяет ему осознанно решить, отвечать на звонок или нет».
Представитель МТС подчеркивает, что подобные случаи носят единичный характер. По его словам, компания пресекает такие действия и проводит более тщательную проверку инициаторов вызовов, в том числе сопоставляя юридическое лицо, цель звонка и его заявленные виды деятельности (ОКВЭД).
Статистика и обход
После резкого роста в октябре 2025 г. число вызовов с маркировкой продолжает увеличиваться – в среднем на 13–15% в месяц, заявил Анохин. Только в марте 2026 г. компании совершили более 800 млн промаркированных звонков, отметил он. По данным Kaspersky Who Calls, доля спам-звонков за последние полгода снизилась примерно на 5%.
Однако на практике появились обходные сценарии. В частности, по словам Голованова, на рынке появились компании, которые предоставляют услуги обзвона для других организаций – например, финансовых или сервисных. «По сути, бизнес арендует отображаемую на экране пользователя "полезную" подпись», – поясняет он.
При этом злоумышленники практически не используют такую схему, добавляет эксперт. По его словам, она требует регистрации юридического лица и заключения договоров, что повышает порог входа и снижает анонимность. Говоря о других способах обхода антиспам-механизмов, Голованов отмечает распространенность звонков с личных номеров сотрудников. «Такие вызовы сложнее классифицировать и привязать к конкретной организации, поэтому они реже помечаются как спам», – поясняет он.
Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что с точки зрения действующего законодательства сама по себе практика по использованию вводящих в заблуждение наименований в качестве идентификации компании может находиться в «серой зоне».
По ее словам, введение абонента в заблуждение относительно характера деятельности звонящего уже сейчас может рассматриваться как нарушение. Требования к маркировке звонков обязывают указывать официальное фирменное наименование компании, и нарушением было бы указание чужого имени, поясняет она.
Барабаш добавляет, что действующее законодательство предоставляет компаниям «достаточно широкую свободу» при выборе названия. Поэтому такие наименования, как «Полезный звонок» или «Важное решение», с формальной точки зрения не нарушают требований и не могут служить основанием для отказа в регистрации.
Возможность вмешательства антимонопольных органов Барабаш также не исключает. По ее словам, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая в том числе контролирует соблюдение законодательства о рекламе, теоретически может оценить подобную практику на предмет злоупотребления правом. Однако вопрос о наличии нарушений «не имеет однозначного ответа» и требует оценки в каждом конкретном случае, считает она. При этом если практика приобретает массовый характер, борьба с такими фирменными наименованиями может оказаться малоэффективной, заключает Барабаш.
Что говорят органы
В ФАС России не поступало обращений, связанных с этой проблемой, сказал представитель ведомства.
А в Минцифры не поступало массовых обращений по поводу подобных ситуаций, сообщил его представитель. Он пояснил «Ведомостям», что при отображении на экране телефона наименование абонента обязательно сопровождается категорией вызова, которая формируется с учетом основного вида деятельности абонента согласно ОКВЭД. Маркировка информативна для граждан именно как совокупность наименования абонента и категории вызова, добавил он.