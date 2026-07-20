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Роскомнадзор не ограничивал доступ к App Store

Ведомости

Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store. Таким образом в РКН ответили на вопрос «Ведомостей» о сбоях в работе сервиса.

20 июля российские пользователи начали жаловаться на сбои в работе App Store. С начала суток на сервис «Сбой.рф» поступило 293 жалобы. Наиболее часто с проблемами сталкивались жители Москвы (19%), Санкт-Петербурга (13%), а также Удмуртии, Курской, Ростовской, Волгоградской областей и Ставропольского края – по 5% на каждый регион. Пользователи заявляли о трудностях с открытием приложения и загрузкой игр.

14 июля также фиксировались сбои при открытии сайта Apple в России. Доступ к ресурсу удавалось получить только через VPN.‍

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