Роскомнадзор не ограничивал доступ к App Store
Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store. Таким образом в РКН ответили на вопрос «Ведомостей» о сбоях в работе сервиса.
20 июля российские пользователи начали жаловаться на сбои в работе App Store. С начала суток на сервис «Сбой.рф» поступило 293 жалобы. Наиболее часто с проблемами сталкивались жители Москвы (19%), Санкт-Петербурга (13%), а также Удмуртии, Курской, Ростовской, Волгоградской областей и Ставропольского края – по 5% на каждый регион. Пользователи заявляли о трудностях с открытием приложения и загрузкой игр.
14 июля также фиксировались сбои при открытии сайта Apple в России. Доступ к ресурсу удавалось получить только через VPN.