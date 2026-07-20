Роскомнадзор не ограничивал доступ к App Store

20 июля российские пользователи начали жаловаться на сбои в работе App Store. С начала суток на сервис «Сбой.рф» поступило 293 жалобы. Наиболее часто с проблемами сталкивались жители Москвы (19%), Санкт-Петербурга (13%), а также Удмуртии, Курской, Ростовской, Волгоградской областей и Ставропольского края – по 5% на каждый регион. Пользователи заявляли о трудностях с открытием приложения и загрузкой игр.