Россияне пожаловались на сбои в работе App Store

Чаще всего о проблемах сообщали жители Москвы (19% обращений), Санкт-Петербурга (13%), а также Удмуртии, Курской, Ростовской и Волгоградской областей и Ставропольского края, на которые пришлось по 5% жалоб. Пользователи писали о трудностях с работой приложения, а также со скачиванием игр и других программ.