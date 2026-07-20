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Россияне пожаловались на сбои в работе App Store

Ведомости

Российские пользователи сообщили о неполадках в работе магазина приложений App Store. С начала суток сервис «Сбой.рф» зафиксировал 293 жалобы.

Чаще всего о проблемах сообщали жители Москвы (19% обращений), Санкт-Петербурга (13%), а также Удмуртии, Курской, Ростовской и Волгоградской областей и Ставропольского края, на которые пришлось по 5% жалоб. Пользователи писали о трудностях с работой приложения, а также со скачиванием игр и других программ.

14 июля пользователи также сообщали о сбоях при открытии сайта Apple на территории России. По данным сервиса DownDetector, получить доступ к ресурсу удавалось только при использовании VPN.

1 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала Apple предупреждение с требованием устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем, а также исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения, включая российский магазин приложений и мессенджер Max, на устройства с iOS. В противном случае ФАС заявляла о намерении возбудить дело. В случае признания нарушения закона о защите конкуренции Apple может грозить штраф до 4 млрд руб.

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