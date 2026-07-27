«Яндекс» внедрил ИИ-платформу для защиты сервисов от цифрового мошенничества
«Яндекс» начал внедрение собственной системы «Универсальный антифрод», предназначенной для защиты онлайн-сервисов от цифрового мошенничества. Об этом сообщили в компании.
Как рассказали в Яндексе, новая платформа на базе искусственного интеллекта усиливает существующие механизмы безопасности и позволяет подключать защиту для новых продуктов всего за два-четыре дня вместо нескольких месяцев.
«Это помогает пользователям реже сталкиваться с ботами, фейковыми предложениями, накрутками и другими проявлениями фрода, а командам, отвечающим за защиту сервисов – меньше времени тратить на ручной анализ и быстрее реагировать на новые угрозы», – заявил руководитель группы антифрода в «Яндексе» Ислам Умаров.
К системе уже подключены десятки сервисов компании, включая «Яндекс Еду», «Яндекс Афишу», «Яндекс Путешествия» и приложения с Алисой AI. В «Яндекс Афише» платформа помогает предотвращать массовое бронирование билетов ботами, которое используется для создания искусственного дефицита и последующей перепродажи по завышенной цене. В «Яндекс Еде» благодаря новой системе более чем в десять раз повысилась эффективность выявления мошеннических обращений в службу поддержки.
16 июля компания получила международный сертификат ISO/IEC 42001 для всех моделей семейства Alice AI. Аудит подтвердил соответствие процессов создания и внедрения трех генеративных моделей – языковой, мультимодальной и картиночной. Компания стала первой в России, кто получил этот сертификат. Проверка охватила управление искусственным интеллектом (ИИ) в «Яндексе», защиту данных пользователей и мониторинг ошибок.