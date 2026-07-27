«Яндекс» внедрил ИИ-платформу для защиты сервисов от цифрового мошенничества

К системе уже подключены десятки сервисов компании, включая «Яндекс Еду», «Яндекс Афишу», «Яндекс Путешествия» и приложения с Алисой AI. В «Яндекс Афише» платформа помогает предотвращать массовое бронирование билетов ботами, которое используется для создания искусственного дефицита и последующей перепродажи по завышенной цене. В «Яндекс Еде» благодаря новой системе более чем в десять раз повысилась эффективность выявления мошеннических обращений в службу поддержки.