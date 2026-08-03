Спрос на телевизионные антенны вырос на 120% за первое полугодие

12 апреля «Ведомости» со ссылкой на расчеты трех крупных рекламных агентств писали, что шесть из топ-20 крупнейших рекламодателей на национальном ТВ в январе – марте 2026 г. заметно сократили свою активность в сравнении с тем же периодом 2025 г. В частности, «Яндекс», по их оценкам, снизил объем рекламы на эфирном ТВ на 39–46%, а фармкомпания «Эвалар» – на 35–44%.