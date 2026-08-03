Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,91+1,52%VEON-RX53,6+1,9%MGTS1 278+4,07%IMOEX2 258,91+1,46%RTSI888,75+0,7%RGBI114,93-0,11%RGBITR772,94-0,01%
Главная / Технологии /

Спрос на телевизионные антенны вырос на 120% за первое полугодие

Ведомости

Спрос на телевизионные антенны вырос на 120% за первое полугодие. Россияне закупили 265 000 антенн, кабелей и сопутствующих товаров на 162 млн руб., сообщили «Ведомостям» аналитики martech-компании First Data.

В 2025 г. за первые шесть месяцев было куплено всего 117 000 единиц телевизионной техники на сумму 84,9 млн руб. При этом продажи приставок Smart TV, которые работают с помощью интернета, выросли всего на 20%.

«Перебои в работе интернета стимулируют рост спроса на ТВ-антенны, и люди все чаще выбирают технику, на работу которой не влияет качество интернета», – заявил CEO и сооснователь First Data.

Наибольший рост спроса – более 400% – заметили в Иркутской и Кемеровской областях, а также Красноярском крае и Мордовии. Больше 300% прибавили еще 12 регионов, а именно Белгородская, Астраханская, Пензенская, Омская, Архангельская, Орловская, Тамбовская, Смоленская и Томская области, Якутия, Дагестан и Алтайский край.

12 апреля «Ведомости» со ссылкой на расчеты трех крупных рекламных агентств писали, что шесть из топ-20 крупнейших рекламодателей на национальном ТВ в январе – марте 2026 г. заметно сократили свою активность в сравнении с тем же периодом 2025 г. В частности, «Яндекс», по их оценкам, снизил объем рекламы на эфирном ТВ на 39–46%, а фармкомпания «Эвалар» – на 35–44%.

В то же время другие крупные рекламодатели, наоборот, за указанный период нарастили объем рекламы. Среди них – Wildberries: по оценке двух агентств, рекламная активность этого маркетплейса в январе – марте 2026 г. увеличилась на 73% в сравнении с I кварталом 2025 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте