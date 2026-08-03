Спрос на телевизионные антенны вырос на 120% за первое полугодие
Спрос на телевизионные антенны вырос на 120% за первое полугодие. Россияне закупили 265 000 антенн, кабелей и сопутствующих товаров на 162 млн руб., сообщили «Ведомостям» аналитики martech-компании First Data.
В 2025 г. за первые шесть месяцев было куплено всего 117 000 единиц телевизионной техники на сумму 84,9 млн руб. При этом продажи приставок Smart TV, которые работают с помощью интернета, выросли всего на 20%.
«Перебои в работе интернета стимулируют рост спроса на ТВ-антенны, и люди все чаще выбирают технику, на работу которой не влияет качество интернета», – заявил CEO и сооснователь First Data.
Наибольший рост спроса – более 400% – заметили в Иркутской и Кемеровской областях, а также Красноярском крае и Мордовии. Больше 300% прибавили еще 12 регионов, а именно Белгородская, Астраханская, Пензенская, Омская, Архангельская, Орловская, Тамбовская, Смоленская и Томская области, Якутия, Дагестан и Алтайский край.
12 апреля «Ведомости» со ссылкой на расчеты трех крупных рекламных агентств писали, что шесть из топ-20 крупнейших рекламодателей на национальном ТВ в январе – марте 2026 г. заметно сократили свою активность в сравнении с тем же периодом 2025 г. В частности, «Яндекс», по их оценкам, снизил объем рекламы на эфирном ТВ на 39–46%, а фармкомпания «Эвалар» – на 35–44%.
В то же время другие крупные рекламодатели, наоборот, за указанный период нарастили объем рекламы. Среди них – Wildberries: по оценке двух агентств, рекламная активность этого маркетплейса в январе – марте 2026 г. увеличилась на 73% в сравнении с I кварталом 2025 г.