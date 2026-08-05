Российские ученые создали двигатель для спутников на криптоне

В апреле в «Ростехе» анонсировали создание двигателя для сверхлегких космических ракет. Силовая установка НК-3 тягой 4,5 т предназначена для ракеты «Воронеж» и будет использоваться на обеих ступенях – 12 двигателей на первой и один на второй.