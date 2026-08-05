Российские ученые создали двигатель для спутников на криптоне
Ученые из России создали двигатель на криптоне малой мощности для низкоорбитальных спутников, сообщили в Московском авиационном институте (МАИ).
Разработкой занимались специалисты МАИ совместно с учеными из Московского физико-технического института (МФТИ). Как рассказал руководитель проекта из МАИ Александр Богатый, разработка будет первой в России двигательной установкой малой мощности, специально созданной для использования криптона в качестве топлива.
«Конструкция спроектирована с расчетом на серийное производство, что должно обеспечить относительно невысокую стоимость», – добавил он.
В основе разработки – плазменный двигатель на эффекте Холла. В двигателе электрическое поле ускоряет ионы газа, которые создают реактивную тягу. Это позволяет получать большие скорости при малом количестве рабочего вещества. Как правило, в таких двигателях используют ксенон, но он имеет высокую стоимость и малое производство.
«Криптон, пояснил ученый, – доступная альтернатива. Его получают в больших объемах, при этом он дешевле в 5–10 раз», – говорится в сообщении.
В апреле в «Ростехе» анонсировали создание двигателя для сверхлегких космических ракет. Силовая установка НК-3 тягой 4,5 т предназначена для ракеты «Воронеж» и будет использоваться на обеих ступенях – 12 двигателей на первой и один на второй.