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Шадаев: Max с нами навсегда

Ведомости

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что портал «Госуслуги» в перспективе должен превратиться в большую социальную медиаплатформу. При этом мессенджера в ней не будет – это место уже занято национальным мессенджером Mах.

«Сегодня у нас задача – амбиции "Госуслуг" – стать такой большой социальной медиаплатформой. Сразу скажу, что мессенджер в ней не предусмотрен, Мах в нашей жизни остается навсегда», – сказал Шадаев на VII Всероссийском форуме «Цифровая эволюция» (цитата по ТАСС).

Министр добавил, что ведомство вместе с регионами в пятницу обсудит новую концепцию развития «Госуслуг».

Ранее Шадаев говорил, что Минцифры разрабатывает прототип национального ИИ-ассистента на базе портала, который получит право взаимодействовать со всеми цифровыми экосистемами для обслуживания бытовых потребностей человека.

Минцифры уже несколько лет развивает «Госуслуги» как единую цифровую платформу. В октябре 2025 г. Шадаев иронично отмечал, что важно не допустить, чтобы «Госуслуги» стали «всепоглощающей черной дырой».

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