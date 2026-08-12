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В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за дипфейки

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и дипфейков. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Инициатива предполагает внесение изменений в ст. 63 УК РФ, которая регулирует перечень обстоятельств, отягчающих наказание.

Согласно документу, отягчающим обстоятельством предлагается признать применение ИИ для создания видеозаписей, аудиозаписей, изображений и других материалов, имитирующих действия, внешность или высказывания конкретного человека. Под действие поправок также подпадает создание образов несуществующих лиц с использованием технологий искусственного интеллекта.

Власти и бизнес дорабатывают регулирование ИИ в интересах правообладателей

Медиа

26 июля президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке развития технологий ИИ в России. Закон регулирует отношения в сфере разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ. В нем определяются основные понятия и принципы регулирования отношений, связанных с такими технологиями. Документ также разграничивает полномочия президента, правительства, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, государственных корпораций и Банка России в сфере применения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта.

22 июля председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Ведомостям» заявил, что задача законодателей – обеспечить защиту интеллектуальной собственности в условиях развития технологий ИИ. По его словам, для решения этой задачи при президентском Совете по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства создана специальная рабочая группа, которая займется подготовкой изменений в законодательство. Он отметил, что сегодня впервые происходит «публичное столкновение искусственного интеллекта с естественным». При этом, по его словам, необходимо найти баланс между технологическим прогрессом и защитой результатов человеческого творчества.

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