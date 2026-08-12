В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за дипфейки

22 июля председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Ведомостям» заявил, что задача законодателей – обеспечить защиту интеллектуальной собственности в условиях развития технологий ИИ. По его словам, для решения этой задачи при президентском Совете по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства создана специальная рабочая группа, которая займется подготовкой изменений в законодательство. Он отметил, что сегодня впервые происходит «публичное столкновение искусственного интеллекта с естественным». При этом, по его словам, необходимо найти баланс между технологическим прогрессом и защитой результатов человеческого творчества.