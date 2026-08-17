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Google зарегистрировала в России три товарных знака

Наталья Захарова

Американская компания Google зарегистрировала в России три товарных знака, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента.

Заявки поданы на регистрацию логотипов приложения для запуска легких языковых и мультимодальных ИИ-моделей AI Edge Gallery, инструмента для моделирования маркетингового микса Meridian, а также изображение кругов в цветах компании. Под этими товарными знаками Google может предлагать оборудование, программное обеспечение и предоставлять доступ к онлайн-порталу.

12 августа Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 7,6 млн руб. за отказ удалить запрещенные приложения из магазина Google Play. Суд признал компанию виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Как следует из материалов дела, в отношении Google были составлены два административных протокола. 

В марте 2025 г. «Известия» со ссылкой на Роскомнадзор писали, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала с ООО «Гугл» 13,4 млрд руб. с 2021 г. Общая сумма взысканий, наложенных на Google, составляет 32,8 млрд руб. На тот момент из них не было оплачено 19,5 млрд руб.

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