Вэнс сравнил попытки регулировать ИИ с мерами во время пандемии COVID-19
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сравнил ажиотаж вокруг искусственного интеллекта и попытки его государственного регулирования с реакцией властей на пандемию COVID-19. По его словам, риски от ИИ реальны, но принимаемые меры могут не соответствовать их масштабу, сказал он в интервью телеканалу NBC News.
«У меня возникло ощущение, похожее на то, что было во время COVID, когда казалось, что вокруг царит сильная паника», – заявил Вэнс. Он считает, что основная ответственность за возможные последствия развития ИИ должна лежать на компаниях-разработчиках, а не на государстве. Вице-президент выразил опасение, что чрезмерное регулирование может, напротив, защитить разработчиков от ответственности.
Ранее Вэнс призывал компании, создающие потенциально опасные ИИ-системы, не обращаться к властям с просьбой о регулировании. «Если вы создаете Франкенштейна – остановитесь», – говорил он, призывая разработчиков самостоятельно работать над средствами защиты от рисков своих технологий.
30 сентября Трамп одобрил привлечение независимых аудиторов для оценки безопасности ИИ-систем. Соглашение предполагает регулярные встречи разработчиков для выработки отраслевых практик, но юридически обязательным не является.
25 сентября сооснователь Microsoft Билл Гейтс призвал законодателей регулировать разработку ИИ. Он предупреждал о возможных масштабных рисках технологии, тогда как часть представителей отрасли и администрации США выступала против жесткого федерального регулирования.