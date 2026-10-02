Вэнс сравнил попытки регулировать ИИ с мерами во время пандемии COVID-19

«У меня возникло ощущение, похожее на то, что было во время COVID, когда казалось, что вокруг царит сильная паника», – заявил Вэнс. Он считает, что основная ответственность за возможные последствия развития ИИ должна лежать на компаниях-разработчиках, а не на государстве. Вице-президент выразил опасение, что чрезмерное регулирование может, напротив, защитить разработчиков от ответственности.