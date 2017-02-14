Рынки

Стоимость компаний в S&P 500 превысила $20 трлн

Apple стоит рекордные $700 млрд, «трампоралли» может продолжиться
За десятилетие, прошедшее с выпуска первого iPhone, капитализация Apple выросла более чем на 1000%
За десятилетие, прошедшее с выпуска первого iPhone, капитализация Apple выросла более чем на 1000%
Mark Lennihan / AP

По итогам торгов в понедельник совокупная рыночная капитализация компаний, входящих в американский фондовый индекс S&P 500, превысила $20 трлн, сообщает Financial Times. По данным S&P Dow Jones Indices, за последний год индекс вырос почти на 25%, а стоимость компаний в нем – на $3,6 трлн. Около двух пятых этого роста пришлось на период после победы Дональда Трампа на президентских выборах 8 ноября 2016 г. Инвесторы сделали ставку на то, что ряд экономических реформ, включая снижение налогов, смягчение регулирования, а также увеличение государственных расходов, помогут стимулировать рост экономики, корпоративных продаж и прибылей, а также инфляцию.

«Совпали факторы, которые наконец-то возродили оптимизм и психологическую уверенность инвесторов», – сказал FT Джим Полсен, главный стратег по инвестициям Wells Fargo Capital Management.

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