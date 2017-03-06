«Ростелеком» выплатит бывшему президенту Калугину премию

Совет директоров ПАО «Ростелеком» принял решение выплатить бывшему президенту Сергею Калугину премию «за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, а также по результатам выполнения годовых ключевых показателей эффективности». Годовая премия составит «69,6% от годовых выплат по его должностному окладу», говорится в документе компании на портале раскрытия корпоративной информации.

«Выплатить президенту Калугину Сергею Борисовичу премию по итогам 2016 календарного года в размере, необходимом для приобретения 838 195 акций ПАО «Ростелеком» в соответствии с Положением о долгосрочной программе приобретения акций (опционной программе)», – также отмечается в документе компании.

В пятницу, 3 марта, совет директоров «Ростелекома» назначил президентом Михаила Осеевского. Его предшественник Сергей Калугин руководил «Ростелекомом» с марта 2013 г. Его контракт был двухлетним, но в 2015 г. был продлен до марта 2018 г. Сейчас Калугину предложена должность замминистра связи и массовых коммуникаций.