Mercedes-AMG Е43 4matic: Спорт для бережливых

Mercedes-AMG Е43 Александр Губский / Ведомости

Mercedes-Benz свято блюдет заповеди дизайна своей самой популярной модели, E-Klasse: четное поколение новой модели всегда «революционно» в дизайне, а нечетное – «эволюционно». В 1995 году появился знаменитый «четырехглазый» Mercedes-Benz – второй седан немецкой компании с индексом Е (кузов W210). Это было настоящей революцией: ревнители традиций приняли машину в штыки, требуя вернуть ставшие привычными прямоугольные фары. Но тот Mercedes-Benz стал самой продаваемой моделью этого класса в истории марки, а в 2002 году появилось новое поколение «четырехглазого» – эволюционное, развивающее дизайнерские идеи модели 1995 года.

Для четвертого поколения E-Klasse, появившегося в 2009 году, новый главный дизайнер концерна Daimler AG Горден Вагенер создал «кристальные» фары, назвав это «новой революцией». А в автомобиле пятого поколения 2016 года (W213) вновь появился единый блок фар, грани на корпусе стали менее выразительными, и в целом E-Klasse старается теперь больше походить на своего старшего брата, S-Klasse (так же как и младший брат, С-Klasse). С десяток лет назад по тому же пути пошли в Audi, создав разноразмерные седаны (и кроссоверы) одинаковые с лица, а еще раньше – BMW, про которую шутили, что компания делает один автомобиль, но в трех разных размерах. И BMW, и Audi с тех пор от такого подхода отказались, а Mercedes-Benz, наоборот, внедряет. Не можем сказать, что мы являемся сторонниками такого единообразия.

Зато немецкие премиум-марки, и Mercedes-Benz в их числе, одними из первых догадались обряжать серийные машины в спортивные одежды. Справедливо рассудив, что далеко не всем нужны настоящие спорткары, но гораздо большее число людей хотят просто производить впечатление внешним видом своего автомобиля, попутно экономя на страховке, топливе и налогах, – для чего достаточно купить спортивно выглядящую «тачку» с не самым мощным (но и с не самым слабым) двигателем.

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Подобный автомобиль оказался у нас на тесте – полноприводный Mercedes-AMG Е43 4matic: с серийным битурбодвигателем объемом 2996 куб. см и мощностью 401 л. с., серийной же 9-ступенчатой АКПП 9G-Tronic, но в аэродинамическом обвесе AMG, на 19-дюймовых дисках AMG, со спортивным AMG-рулем и проч. (У автомобилей Е63 AMG, которые появились в Европе и в России весной 2017 года, собранный вручную двигатель объемом 3982 куб. см с двумя степенями форсировки – 571 и 612 л. с. – и спортивная 9-ступенчатая коробка передач AMG Speedshift MCT.) Справедливости ради надо сказать, что Е43 – это не совсем гражданский автомобиль, а «гражданско-спортивный»: у него такая же система полного привода AMG Performance 4matic+, что и у Е63 AMG. По умолчанию она распределяет момент в пользу задней оси – 69% против 31% на передней, но в зависимости от дорожных условий варьирует его; также у водителя есть возможность включить только задний привод, переведя АКПП в режим ручного управления.

По данным производителя, Е43 разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с (Е63 AMG, естественно, быстрее – за 3,4/3,5 с), и это значит, что в 99 случаях из 100 ваш Е43 будет оказываться самым быстрым на светофоре. Стоит ли желать большего?

Система Dynamic Select позволяет водителю выбирать между режимами Eco, Comfort, Sport и Sport+ (плюс возможность сохранения индивидуальных настроек). Управление разгоном в режиме Sport нам не понравилось: ощущается запаздывание с ускорением при нажатии на педаль газа. От 401-сильного автомобиля ждешь не такого. В режиме Sport+ подобного запаздывания нет, но этот режим не слишком употребим в московских условиях.

От коллег нам доводилось слышать нарекания на пружинную подвеску E-Klasse, но E43 оснащается пневмоподвеской, и серьезных претензий к ее работе в штатных режимах у нас не возникло – ни на московских шоссе (с колейностью и без), ни на разбитых подмосковных дорогах с неуставными лежачими полицейскими. Этот Mercedes едет так, как и ожидаешь от автомобиля штуттгартской марки: может медленно, может быстро, может очень быстро, но никогда не напрягает своего водителя. Привыкания требует недостаточно информативный руль и очень чуткая педаль тормоза, но затем можно получать настоящее драйверское удовольствие. У E43 в меру жесткая подвеска, которая позволяет ощущать дорогу, но не каждую неровность на ней; превосходная приемистость с ходу, обеспечивающая ощущение безопасности даже на относительно высокой скорости; и неплохая управляемость – с поправкой на руль. Можно даже с известным удовольствием вышивать из полосы в полосу, если не опасаться новопринятого закона против лихой езды.

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Расход 98-го бензина у нас за тестовые 480 км составил 14,4 л/100 км при средней скорости 29 км/ч. Чтобы еще раз подчеркнуть, как далеко шагнули технологии сбережения топлива, скажем, что 184-сильный Е200 Kompressor, который был у нас на тесте в 2006 году, расходовал 14,7 л. (Предположения о ресурсах обоих двигателей остаются за пределами данной статьи.)

Наш тестовый Е43 был оборудован прекрасными мультиконтурными сиденьями с динамическими боковинами спинок передних сидений и восемью вариантами массажа – больше, чем у S-Klasse при запуске в 2013 году! Из этих восьми нам больше всего понравился «волнообразный» массаж – не только спинки, но и подушки сиденья: массаж интенсивный, который ощутимо проминает и массирует мышцы. Исключительная вещь в пробках и лучший среди всех, что мы испытывали!

Слота для компакт-дисков в нашем тестовом автомобиле не оказалось: владельцу предлагается либо слушать радио, либо музыку со своего смартфона. Хотя акустическая система тестового Mercedes-Benz носила гордое имя Burmester, а ушедший от нас в лучший из миров Дитер Бурместер говорил, что он лучше не будет слушать никакой музыки, чем MP3. Но приходится признать, что E43 располагает более чем удовлетворительным устройством звуковоспроизведения. По крайней мере, музыкально богатая американская группа, известная в большей мере как Heart (она же Hocus Pocus), с коммерческой пластинкой Dreamboat Annie смогла все это свое богатство продемонстрировать. Классическую музыку представляла на тесте опера Россини «Золушка, или Торжество добродетели», вокально весьма сложная. Мощное колоратурное меццо-сопрано исполнительницы главной партии Чечилии Бартоли чуть потеряло в тембрах, скуповато звучали и скрипки оркестра под управлением Рикардо Шайи, но для автомобильного прослушивания этого было вполне достаточно.