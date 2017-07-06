Статья опубликована в № 4357 от 06.07.2017 под заголовком: Genesis поедет сам
У автомобилей Genesis появятся монобрендовые салоны
В 2018–2020 годах Hyundai хочет открыть до 45 шоурумов в России для своей премиум-марки
- Анастасия Иванова
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Пока премиальные автомобили Genesis продаются в дилерских центрах Hyundai вместе с машинами материнской марки
SeongJoon Cho / Bloomberg
С2018 г. Hyundai собирается открывать монобрендовые дилерские центры для своей новой премиальной марки Genesis, рассказал исполнительный директор «Хендэ мотор СНГ» Алексей Калицев.
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