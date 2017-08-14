Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Ford Focus поедет быстрее

Ford Sollers увеличит производство Ford Focus

План предусматривает рост производства примерно на треть

Ford Sollers решил увеличить план производства на автозаводе во Всеволожске Ленинградской области. Здесь производится бестселлер марки Ford – Focus в разных кузовах, а также седан Mondeo. Ранее планировалось, что выпуск в 2017 г. увеличится на 10%, новый план предполагает рост на 25–30%, рассказал представитель Ford Sollers. Абсолютные значения он не раскрыл. По словам человека, знакомого с топ-менеджерами компании, выпуск по новому плану увеличится с 15 000 в 2016 г. до примерно 20 000 машин в 2017 г. (т. е. рост на 33%). Решение по двум другим автозаводам Ford Sollers в Татарстане пока не принято, отметил представитель компании.

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