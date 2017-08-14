Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Ford Focus поедет быстрее
Ford Sollers увеличит производство Ford Focus
План предусматривает рост производства примерно на треть
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Ford Focus поедет быстрее
Евгений Егоров / Ведомости
Ford Sollers решил увеличить план производства на автозаводе во Всеволожске Ленинградской области. Здесь производится бестселлер марки Ford – Focus в разных кузовах, а также седан Mondeo. Ранее планировалось, что выпуск в 2017 г. увеличится на 10%, новый план предполагает рост на 25–30%, рассказал представитель Ford Sollers. Абсолютные значения он не раскрыл. По словам человека, знакомого с топ-менеджерами компании, выпуск по новому плану увеличится с 15 000 в 2016 г. до примерно 20 000 машин в 2017 г. (т. е. рост на 33%). Решение по двум другим автозаводам Ford Sollers в Татарстане пока не принято, отметил представитель компании.
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